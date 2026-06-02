Cae Misael N, primo de Guillermo Fragoso, señalado de varios delitos en Ecatepec

Misael Fragoso, presunto primo de Guillermo Fragoso Báez “El Memo”, perteneciente al grupo USOM, considerado como una agrupación de choque y dedicado a la extorsión y despojo en la zona de Ecatepec, fue detenido en el Estado de México.

Su aprehensión se registró la tarde noche del lunes por parte de elementos de la Marina, GOES y la policía Metropolitana.

¿Sindicato u organización delictiva?

El grupo Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USOM) se considera que se dedica al despojo de casas habitación e invasión de terrenos y además al huachicoleo de agua.

El detenido fue remitido al Ministerio Público del Centro de Justicia de San Cristóbal Ecatepec conocido también la Palma donde rinde sus primeras declaraciones en tanto se define su situación jurídica.