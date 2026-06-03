Gobierno de Ecatepec convierte barranca en oasis de flora y fauna.

El Gobierno de Ecatepec convirtió la barranca del cerro Ehécatl en un oasis de flora y fauna. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss realizó un recorrido de supervisión por este espacio, el cual fue transformado gracias al trabajo conjunto con la sociedad civil.

Azucena Cisneros destacó que el gobierno municipal de Ecatepec replicará el modelo de saneamiento y recuperación ambiental en otros nueve cauces naturales de la demarcación.

El proyecto busca rescatar la Sierra de Guadalupe y evitar que estos ecosistemas sean utilizados como basureros o zonas de descarga de aguas negras. La estrategia se extenderá a los cauces de San Andrés de la Cañada, San Carlos, Óstor (Almárcigo Norte), Las Venitas, Chapultepec, San Pedro Xalostoc, Tablas del Pozo, Mesa de Leones y La Joya.

En la barranca del cerro Ehécatl están en proceso de construcción tres presas de gavión, con las que se pretende contener 75% de los 6 millones de litros de agua pluvial que bajan en temporada de lluvias. En ese espacio habitan animales como cacomixtles, tlacuaches, búhos y aproximadamente 150 especies de aves, entre ellas mirlo primavera, colibrí cola pinta y colorin siete colores.

Al ser ruta de la mariposa monarca, se habilitaron cuatro jardines polinizadores con flora endémica como muicle, cordón de San Francisco, colorín y tronadora. El cuidado de las 7.4 hectáreas defendidas por el grupo "Guardianes del Ehécatl" se complementa con las Brigadas de Vigilancia Ambiental Tlaloque, impulsando a los vecinos a adoptar y limpiar los espacios.