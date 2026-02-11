Policía de Ecatepec y Marina recuperan vehículos con reporte de robo

Tres vehículos fueron recuperados en distintos hechos en el municipio de Ecatepec, Estado de México, tras patrullajes de vigilancia terrestre, otro más se recuperó luego de una persecución que culminó en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.

Elementos de la Policía Municipal, con respaldo de personal de Fuerza de Tarea Marina, que patrullaban en la colonia Sagitario 1, recibieron una denuncia de un hombre a quien despojaron de una camioneta Suzuki, tipo Ertiga, modelo 2023; al tenerla a la vista iniciaron el seguimiento y solicitaron apoyo vía radio a unidades de sector del Grupo de Operaciones Especiales, así como a personal de Marina.

La persecución se desarrolló por Periférico Río de los Remedios, Avenida Central hasta Francisco Morazán esquina Calle 1527, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a un costado del Colegio de Bachilleres 9, con apoyo también de policías de Nezahualcóyotl.

Los delincuentes perdieron el control, impactaron la camioneta en un poste de semáforo Foto: Especial

En este punto los delincuentes perdieron el control, impactaron la camioneta en un poste de semáforo y se dieron a la fuga, punto a donde arribaron los elementos del sector, de GOES, Marina, Policía Municipal de Nezahualcóyotl y el dueño del vehículo, quien tomó posesión tras acreditar la propiedad y reportó a su aseguradora.

Despojo a conductora

Mientras que, en el pueblo de Santa Clara Coatitla, efectivos del Sector 9 recibieron reporte de una mujer a quien sujetos a bordo de una motocicleta la habían despojado de su vehículo Aveo y pertenencias, el cual contaba con GPS, por lo que de inmediato realizaron un despliegue y ubicaron el auto en calle Pino, colonia Hank González.

En la colonia Olímpica 68, uniformados del sector 20 realizaban un operativo para la recuperación de vehículos, cuando un hombre de 29 años pidió ayuda porque habían robado su motocicleta CF color blanco en Rinconada de Aragón.

Los agentes iniciaron una búsqueda inmediata, por lo que lograron ubicar la unidad abandonada en calles de la colonia Jardines del Tepeyac.

Y, en la colonia San Andrés de la Cañada, elementos del Sector 6 detectaron en la calle Morelos una motocicleta Bajaj negra abandonada, con cromática de una empresa de conservas y que contaba con reporte de robo, el que se realizó un día antes, por lo que trasladaron la unidad al Ministerio Público.

*DRR*