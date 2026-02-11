Ecatepec cuenta con su primer Centro LIBRE para mujeres

Aunque todavía se registran entre 7 y 14 denuncias diarias por el delito de lesiones dolosas contra mujeres, se logró disminuir en 22 por ciento esta incidencia, por lo que, para apoyarlas, Ecatepec contará con un Centro LIBRE, donde se tienen 33 actividades.

Al inaugurar el Centro Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación (LIBRE), en la colonia La Presa, ubicada en la Sierra de Guadalupe, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, en compañía de la secretaria de las Mujeres del Estado de México, Citlalli Hernández Mora, explicó que entre las actividades que se ofrecerán están la atención psicológica, la asesoría jurídica, el trabajo social, diversos talleres, la capacitación para jóvenes y la educación para adultos.

Añadió que se estima que brindará atención a más de 18 mil mujeres, sobre todo de comunidades ubicadas en las faldas de la Sierra de Guadalupe, como La Presa, Margarita Maza de Juárez, Hank González, Cuanalco y Almárcigo Norte y Sur, entre otras.

Aquí estamos, de pie, unidas, transformando el dolor y la indignación en acción y obra. Por eso, hoy, en esta tierra de lucha y de esperanza, en la Sierra de Guadalupe, inauguramos este Centro LIBRE para las Mujeres”, afirmó Cisneros Coss.

Cierran filas contra la violencia

Centro Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación en Ecatepec. Especial

La edil comentó que contar con el primer Centro LIBRE en la Sierra de Guadalupe es un punto de partida para una intervención social y cultural hacia las mujeres, las niñas y las jóvenes, “en la parte alta, donde pareciera que no llegan los servicios; sin embargo, nosotros hemos establecido una estrategia de intervención social de las partes más altas hacia abajo”.

Resaltó que, gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, en Ecatepec disminuyeron los niveles de violencia contra las mujeres, por lo que reiteró que cerrarán filas con los gobiernos federal y estatal para reducir la violencia contra este sector. Señaló que el Centro LIBRE servirá como un espacio donde las mujeres se sientan seguras y encuentren herramientas que les permitan superar esta situación, por lo que crearán otros dos centros: uno en Ciudad Cuauhtémoc y otro en la Quinta Zona.

Por su parte, Hernández Mora informó que suman 678 Centros LIBRE para las Mujeres en el país, de los cuales 35 se ubican en el Estado de México, uno de ellos en Ecatepec, municipio que podría contar con otros dos.

Aquí, en Ecatepec, es el primero que inauguramos, pero tenemos el plan con Azucena de, por lo menos, a lo largo del sexenio, abrir dos Centros LIBRE más, para que las mujeres tengan este espacio de encuentro, este espacio seguro”, expresó.

Anunció que próximamente los centros tendrán una biblioteca del Fondo de Cultura Económica (FCE) y serán vinculados con la Bolsa Nacional de Empleo y con el INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos), pues “la idea es que las mujeres encuentren en este espacio muchas condiciones para fortalecer el ejercicio de sus derechos. No importa la edad que tengamos, nunca es tarde para ser mucho más libres y mucho más felices”.

