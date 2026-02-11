Inhabilitan toma clandestina de gas en campo de cultivo

Luego de recibir una llamada anónima, en la que se alertó a la policía sobre una toma clandestina de combustible, en un predio en la comunidad de San Pedro Tenopalco, en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, autoridades de los gres niveles de gobierno llegaron al lugar para verificar la situación.

Fue así que policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), Policía Municipal (PM), Guardia Nacional (GN) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) arribaron a un predio donde hallaron e inhabilitaron una toma clandestina de hidrocarburo.

“Cuando los efectivos de las diferentes corporaciones realizaban recorridos de seguridad, instaurados en las Mesas de Paz, se recibió una alerta en la que se mencionaba sobre una supuesta fuga de gas en un predio de cultivo en la comunidad de San Francisco Tenopalco, de esta jurisdicción”, detalló la SSEM.

Al arribar al sitio, se observaba una columna de humo blanco, por lo que los efectivos de la SSEM, PM y GN efectuaron un acordonamiento de la zona; minutos después, personal de Seguridad Física de Pemex arribó al sitio, quien confirmó que se trabaja de una toma clandestina de gas licuado de petróleo, por lo que se procedió a su inhabilitación.

Una vez que el personal de seguridad de la paraestatal controló la fuga, se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación correspondiente.

*DRR*