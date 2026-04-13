Plantean protección a periodistas en el Estado de México

Durante la Conmemoración del 214 aniversario de la primera edición de El Ilustrador Nacional,en Sultepec, y el Día del Periodista Mexiquense, se informó que el gobierno del Estado de México impulsa la Reforma a la Ley de Protección Integral de Periodistas.

Dicha iniciativa surgió del diálogo con periodistas a través de foros regionales, informó Nayeli Gómez Castillo, Coordinadora General de Comunicación Social del gobierno del Estado de México.

Entre las propuestas que ha presentado el gobierno que encabeza Delfina Gómez gestionó el acceso a la seguridad social mediante 128 incorporaciones al IMSS-Bienestar y 17 más al programa IMSS Periodistas por Cuenta Propia, detalló Gómez Castillo.

La cobertura de protección estatal a periodistas y defensores de los derechos humanos pasó de 15 a 135 personas beneficiarias. Cortesía

La funcionaria insistió en que el periodismo libre es necesario para la democracia. Además, dijo que, para proteger la dignidad de quienes ejercen el periodismo, en el gobierno del Estado de México se derogó el delito de ultraje en el Código Penal, que era utilizado para criminalizar la crítica y evitar silenciar la libertad de expresión.

Añadió que la cobertura de protección estatal a periodistas y defensores de los derechos humanos pasó de 15 a 135 personas beneficiarias y, en casi tres años del actual gobierno, las medidas de protección apoyaron a mil 646 personas.

fdm