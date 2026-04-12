Autobús se queda sin frenos y choca contra casas en Valle de Bravo; siete lesionados

Un accidente en Valle de Bravo puso en alerta a los cuerpos de emergencia del Estado de México este domingo, luego de que un autobús que transportaba al equipo de trabajo del grupo Conjunto Primavera se quedara sin frenos al ingresar al municipio, provocando un choque múltiple con siete personas lesionadas y daños materiales en viviendas y vehículos.

El incidente ocurrió poco después de las 9:00 horas en el Barrio de Guadalupe, en el municipio de Valle de Bravo, cuando la unidad —un autobús marca Dina con 12 pasajeros a bordo— perdió el control durante un descenso, tras presentar una falla en el sistema de frenos.

Se quedó sin frenos

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor no pudo detener la unidad mientras descendía por una pendiente, lo que ocasionó que el autobús impactara siete vehículos que se encontraban en la vialidad, además de provocar daños en tres viviendas, dos de ellas con afectaciones severas.

La magnitud del accidente generó una intensa movilización de elementos de Protección Civil, bomberos y Policía Estatal, quienes acudieron al lugar para atender a los lesionados y acordonar la zona, con el objetivo de evitar nuevos riesgos.

El Ayuntamiento confirmó que el autobús “presentó una falla en el sistema de frenos”, lo que derivó en el percance que afectó tanto a automovilistas como a inmuebles cercanos.

Conjunto Primavera: viajaba personal de apoyo

El hecho generó preocupación entre seguidores de Conjunto Primavera, una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano. Sin embargo, se informó que en la unidad viajaba únicamente personal de apoyo del grupo, por lo que los integrantes de la banda no resultaron afectados directamente.

La agrupación, con una sólida trayectoria en la música mexicana, se encontraba en tránsito hacia compromisos profesionales, lo que refuerza la importancia del incidente dentro del entorno logístico que acompaña a artistas de gran alcance.

¿Qué ocurrió? 09:00 horas Autobús del staff de Conjunto Primavera circula en descenso. Falla mecánica El vehículo pierde los frenos en una pendiente. Impacto Colisiona contra autos y viviendas en Barrio de Guadalupe. Emergencia Protección Civil y bomberos atienden a los lesionados.

Datos clave Ubicación: Valle de Bravo, Estado de México Vehículo: Autobús marca Dina con 12 pasajeros Causa preliminar: Falla en el sistema de frenos Grupo involucrado: Staff de Conjunto Primavera Saldo: Sin víctimas mortales

“No se reportan pérdidas humanas. Las personas lesionadas están siendo atendidas y trasladadas a hospitales para su valoración”.



— Presidenta municipal Michelle Núñez