Autobús se queda sin frenos y choca contra casas en Valle de Bravo; siete lesionados
La unidad, que trasladaba al staff de Conjunto Primavera, causó daños en tres viviendas
Un accidente en Valle de Bravo puso en alerta a los cuerpos de emergencia del Estado de México este domingo, luego de que un autobús que transportaba al equipo de trabajo del grupo Conjunto Primavera se quedara sin frenos al ingresar al municipio, provocando un choque múltiple con siete personas lesionadas y daños materiales en viviendas y vehículos.
El incidente ocurrió poco después de las 9:00 horas en el Barrio de Guadalupe, en el municipio de Valle de Bravo, cuando la unidad —un autobús marca Dina con 12 pasajeros a bordo— perdió el control durante un descenso, tras presentar una falla en el sistema de frenos.
Se quedó sin frenos
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor no pudo detener la unidad mientras descendía por una pendiente, lo que ocasionó que el autobús impactara siete vehículos que se encontraban en la vialidad, además de provocar daños en tres viviendas, dos de ellas con afectaciones severas.
La magnitud del accidente generó una intensa movilización de elementos de Protección Civil, bomberos y Policía Estatal, quienes acudieron al lugar para atender a los lesionados y acordonar la zona, con el objetivo de evitar nuevos riesgos.
El Ayuntamiento confirmó que el autobús “presentó una falla en el sistema de frenos”, lo que derivó en el percance que afectó tanto a automovilistas como a inmuebles cercanos.
Conjunto Primavera: viajaba personal de apoyo
El hecho generó preocupación entre seguidores de Conjunto Primavera, una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano. Sin embargo, se informó que en la unidad viajaba únicamente personal de apoyo del grupo, por lo que los integrantes de la banda no resultaron afectados directamente.
La agrupación, con una sólida trayectoria en la música mexicana, se encontraba en tránsito hacia compromisos profesionales, lo que refuerza la importancia del incidente dentro del entorno logístico que acompaña a artistas de gran alcance.
¿Qué ocurrió?
Datos clave
Ubicación: Valle de Bravo, Estado de México
Vehículo: Autobús marca Dina con 12 pasajeros
Causa preliminar: Falla en el sistema de frenos
Grupo involucrado: Staff de Conjunto Primavera
Saldo: Sin víctimas mortales
— Presidenta municipal Michelle Núñez