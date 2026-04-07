Identifican a 'ebrio', autor de atropellamiento masivo en Tecámac; tiene 21 años

Cuatro muertos y siete heridos fue el saldo de un atropellamiento masivo afuera de un hospital en el municipio de Tecámac en el Estado de México, el conductor, quien presuntamente iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad dijo que tenía 16 años, seguramente para tratar de no ser castigado en forma ejemplar, sin embargo, al llegar a la Fiscalía se supo que tiene 21 años.

El sujeto que además hoy se sabe es estudiante de la licenciatura de enfermería en la Universidad Tecnológica de México (Unitec), iba conduciendo su vehículo alrededor de las 2 de la madrugada cuando perdió el control y chocó contra otro vehículo que salió disparado, tras esto se impactó contra otro automóvil, chocó contra un poste, la banqueta y enseguida arraso contra la multitud que estaba afuera del Hospital General de Zona No. 200 del IMSS.

Un accidente vehicular frente al IMSS de Tecámac dejó cuatro personas fallecidas. Captura de video

El coordinador municipal de Protección Civil en Tecámac, Héctor López señaló que tras el atropellamiento las víctimas fueron llevadas al hospital y que todas están delicadas, todos son adultos, añadió.

Una escena brutal

Una niña de 10 años y un adolescente de 15 años vieron cómo el cuerpo de su papá quedó estampado entre los barrotes del hospital, una escena brutal. En tanto, su tía quedó dentro del coche que la embistió.

Familiares de las víctimas Especial

Los fallecidos fueron identificados como:

Karen Fabiola Rivero — 36 años

César González — 46 años

María Dolores — 57 años

Miguel Rivero — 55 años

El conductor responsable del atropellamiento masivo donde hubo cuatro muertes, fue identificado como Kevin N, manejaba un vehículo Nissan March claro, placas de circulación NZT 78 30.

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