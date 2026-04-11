Capturan a pareja en Chapultepec con casi dos kilos de drogas

En posesión de casi dos kilogramos de drogas, agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos personas en el municipio de Chapultepec, ya que además viajaban a bordo de un automóvil que fue robado hace dos años en la misma entidad.

Las autoridades detallaron que los detenidos son un hombre y una mujer, a quienes se les aseguró kilogramo de probable marihuana y 800 gramos de la droga conocida como cristal.

Cuando los uniformados llevaban a cabo recorridos dentro del operativo Argos, que busca inhibir delitos de alto impacto en zonas de riesgo, observaron el paso de una camioneta negra, la cual no contaba con placas de circulación y cuyo conductor al notar la presencia de los uniformados, aceleró su marcha; sin embargo, mediante comandos verbales se solicitó detenerse”.

Identifican auto robado

Los uniformados procedieron a revisar los elementos de identificación de la unidad, conforme a los registros del Centro de Mando Estatal, lo que permitió saber que la unidad contaba con una alerta por robo el 2 de septiembre de 2023, en el municipio de Tianguistenco.

Foto: SSEM

Los tripulantes, que circulaban por calles de la colonia El Campesino, fueron identificados como Israel “N”, de 26 años y María “N” de 40 años, pese a que tomaron una actitud nerviosa, accedieron a una revisión a su persona y al vehículo.

Al interior del automotor se localizó un estimado de un kilogramo de hierba verde y seca con las características propias de la marihuana en bolsas de plástico; de igual forma, un aproximado de 800 gramos de probable droga conocida como cristal, al igual que dos teléfonos celulares y una báscula gramera”.

De acuerdo con la SSEM, ambos admitieron que se dedicaban a la distribución de drogas en los municipios de Chapultepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco y Metepec, tras darles a conocer sus derechos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

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