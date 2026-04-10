Operativo de Semar retira cámaras parásitas en Ecatepec

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), participaron en un despliegue coordinado con autoridades federales, estatales y municipales para retirar infraestructura de videovigilancia instalada de forma irregular en distintos puntos del municipio.

La acción se realizó como parte del operativo denominado “Neutralización de Cámaras Parásitas”, ejecutado tras labores previas de inteligencia naval y recorridos de verificación en campo.

En una sola jornada, personal de infantería localizó y desmontó 73 dispositivos colocados sin autorización en postes de alumbrado público y estructuras de telecomunicaciones.

El operativo de Semar en Ecatepec desmontó cámaras ilegales utilizadas para monitorear corporaciones policiales. Secretaría de Marina

De acuerdo con fuentes oficiales, los equipos estaban distribuidos en colonias identificadas como zonas de incidencia delictiva. La hipótesis de trabajo apunta a que las cámaras eran utilizadas para monitorear movimientos de corporaciones policiales y facilitar actividades ilícitas, lo que representa un riesgo directo para la seguridad de vecinos y comerciantes.

Durante el operativo, los elementos aseguraron los aparatos y los concentraron para su embalaje conforme a cadena de custodia. Posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su origen, propiedad y posible vinculación con conductas tipificadas en la ley.

El operativo de Semar en Ecatepec desmontó cámaras ilegales utilizadas para monitorear corporaciones policiales. Secretaría de Marina

La Secretaría de Marina precisó que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de coordinación interinstitucional en el Estado de México, enfocados en recuperar espacios públicos y desarticular mecanismos de vigilancia clandestina utilizados por grupos delictivos.