Evacúan FES Iztacala tras reporte de tres artefactos explosivos en las instalaciones

La FES Iztacala activó protocolos de seguridad este viernes tras el reporte de la posible presencia de tres artefactos explosivos dentro del plantel. De inmediato se ordenó la evacuación total de las instalaciones, mientras equipos especializados en detección y desactivación de explosivos acudieron al campus para realizar la revisión correspondiente.

La institución difundió un mensaje en el que explicó que, ante el hallazgo de un aviso que presumía la existencia de artefactos, se determinó desalojar el campus en apego a los protocolos de seguridad.

Ante el hallazgo de un mensaje que presume la existencia de artefactos explosivos en el campus central y en apego a los protocolos de seguridad establecidos, se ha determinado la evacuación total de las instalaciones, priorizando la seguridad de todas y todos, para llevar a cabo la revisión correspondiente”

La FES Iztacala activó protocolos de seguridad y evacuó el campus por reporte de explosivos. Especial

El comunicado subrayó que la prioridad es garantizar la integridad de la comunidad universitaria y que se informará oportunamente sobre los resultados de la inspección.

Una vez concluida dicha revisión, les mantendremos informadas e informados sobre la situación y las medidas tomadas en función de los resultados”

La FES Iztacala activó protocolos de seguridad y evacuó el campus por reporte de explosivos. Especial

La evacuación generó inquietud entre estudiantes y personal académico, quienes fueron trasladados a zonas seguras mientras se desarrollaba el operativo.

La facultad pidió a la comunidad mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se dará a conocer cualquier actualización sobre la situación y las medidas posteriores.