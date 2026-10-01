Defensa de Carlota Alfaro presenta pruebas para acreditar legítima defensa

Luego de tres audiencias canceladas, por fin se reanudó la audiencia intermedia del proceso que se le sigue a Carlota Alfaro Quintana y sus hijos Mariana y Eduardo Santana, todos ellos acusados de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, en agravio de un menor de edad.

Durante la audiencia, realizada en los juzgados de Juicios Orales de Huitzilzingo en Chalco, la cual tuvo una duración de una hora, la defensa de Carlota presentó pruebas para demostrar que la mujer de la tercera edad actuó en legítima defensa.

Ya que Carlota y sus hijos acudieron a la vivienda de Mariana para reclamar a los invasores que dejaran la propiedad; sin embargo, ante la negativa de éstos, comenzó a desatarse una riña que provocó que Carlota disparara contra ellos, el saldo del conflicto fue de dos hombres sin vida y uno más herido.

El juez del caso estableció que dentro de dos semanas se lleve a cabo el debate probatorio.