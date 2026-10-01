Muere motociclista por carambola en la México-Pachuca

Un motociclista murió tras quedar debajo de una pipa que transportaba combustible, luego de un choque múltiple registrado durante la mañana de este jueves en la autopista México-Pachuca, con dirección a la Ciudad de México.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 15, donde estuvieron involucrados ocho vehículos particulares, dos motocicletas y una pipa con placas 94KJF3.

De acuerdo con testimonios de algunos de los conductores afectados, el tránsito se encontraba detenido debido al congestionamiento que suele registrarse en ese punto, ubicado después de una curva.

Uno de los automovilistas relató que los conductores únicamente escucharon el rechinido de los frenos antes de que la pipa impactara a los vehículos que permanecían detenidos.

Únicamente escuchamos el ruido de los frenos”, relató uno de los conductores afectados.

Los testimonios recabados en el lugar señalaron que la pipa presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no habría logrado detenerse ante el tráfico. No obstante, esta versión tendrá que ser confirmada o descartada mediante los peritajes correspondientes.

“Únicamente escuchamos el ruido de los frenos”, relató uno de los conductores afectados. Imagen del siniestro en la México-Pachuca

Pipa arrolla a motociclista

Tras impactar a varios vehículos, la pipa continuó su trayectoria hasta arrollar a uno de los motociclistas, quien quedó debajo de las llantas de la unidad y murió en el lugar.

Una segunda motocicleta terminó debajo de una camioneta como consecuencia de la colisión, mientras que los ocho automóviles particulares registraron daños de distinta consideración.

De manera preliminar, también se reportaron personas lesionadas. Protección Civil y Bomberos de Ecatepec acudieron al sitio para atender a los involucrados y valorar a los afectados.

Algunas de las personas lesionadas fueron trasladadas a unidades médicas para recibir atención, aunque los primeros reportes indicaron que sus heridas no ponían en riesgo su vida.

Accidente provoca caos en la México-Pachuca

El choque generó severas afectaciones viales hacia la Ciudad de México, debido a que tres de los cuatro carriles de la autopista permanecieron obstruidos por las unidades involucradas.

Durante las labores de emergencia únicamente se permitió el paso por un carril y el acotamiento, mientras policías estatales realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente.

Las autoridades permanecieron en el sitio a la espera de las diligencias correspondientes y del retiro de los vehículos.

Hasta los primeros reportes, la identidad del motociclista que murió en el accidente no había sido establecida.

Las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones y peritajes las causas del choque, así como establecer si la velocidad de la pipa tuvo alguna relación con el percance