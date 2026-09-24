Recuperan vivienda invadida a hija de doña Carlota en Chalco

Visiblemente deteriorada, con el pasto crecido, paredes dañadas e incluso con una cama llena de juguetes, Arturo Santana recibió la vivienda que su madre Carlota Alfaro y sus hermanos trataron de recuperar en abril del 2025, hecho que dejó como saldo dos personas muertas y una más herida.

Arturo Santana, hijo mayor de Carlota, arribó a la propiedad en Hacienda Labor, luego de que la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM) se las restituyera, la mujer de la tercera edad no acudió porque aún enfrenta un proceso por homicidio calificado por la muerte de Esaú Márquez y su hijo Justin, además de otro por homicidio en grado de tentativa, contra de un menor de edad.

El día de hoy venimos a tomar posesión legal del inmueble, que es propiedad de mi hermana Mariana Santana Alfaro, es en cumplimiento a una sentencia dictada por un juez de enjuiciamiento de Texcoco el 2 de julio, que emite sentencia y condena de los invasores”.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

En la sala de la casa se pueden observar colchones y una base de la cama, en el permanece la mesa con las sillas; en el piso, los restos de comida alimentan a la fauna nociva.

En las paredes de la cocina, la humedad comenzó a levantar el aplanado, mientras que el área de lavado está cubierta de maleza.

En la parte superior, en una de las recamas todavía hay una cama tendida con muñecos de peluche, un corralito y juguetes que lo invasores ya no pudieron sacar.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Mientras que en la recamara principal, desde donde la esposa de Justin grabó los hechos, todavía hay ropa y zapatos tirados, así como una Biblia abierta.

Todos los objetos que hay al interior son propiedad de la viuda de Esaú, Lourdes Johana, quien se encuentra presa en el penal de Texcoco, acusada de despojo, por lo que quedarán a resguardo.

Hay una fe ministerial que se practicó y hace referencia a lo que se encuentra al interior, se encuentran algunos bienes muebles de estas personas que invadieron el inmueble en 2025, el 27 de marzo para ser precisos. Yo los voy a poner a disposición de ellos, de esta gente, los vamos a sacar, hacerle un llamado para que vengan a recogerlos”.

El hijo de Carlota añadió que con la entrega del inmueble se comprueba que fue invadido, situación que puede ayudar acreditar la legítima defensa para el proceso que enfrentan su madre y sus dos hermanos.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Con elementos de prueba de convicción el día de hoy hemos probado y acreditado la legítima propiedad de este inmueble a favor de mi hermana Mariana y con ello la posesión que siempre tuvo mi hermana”.

Actualmente se lleva un proceso contra Carlota y sus dos hijos por homicidio y homicidio en grado de tentativa, la primera sigue su juicio en prisión domiciliaria, mientras que sus hijos se encuentran en el penal de Huitzilzingo en Chalco.

Mientras que Lourdes Johana y otro de sus hijos, identificado como Héctor, se encuentran recluidos acusados de despojo y robo a casa habitación.