Juez restituye vivienda a familia de ‘Doña Carlota’ en Chalco tras disputa que dejó dos muertos

Un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco reconoció legalmente a Mariana Santana Alfaro como la propietaria del inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco. Con esta resolución, la vivienda fue restituida a la hija de la señora Carlota, tras acreditarse que la propiedad había sido invadida.

El inmueble en litigio se localiza en la calle Hacienda La Labor, manzana 18, lote 20-B, en la comunidad de Candelaria Tlapala. La resolución judicial se emite más de un año después del conflicto por el despojo de la propiedad, el cual derivó en la muerte de Esaú Márquez, de 51 años, y de su hijo Justin Márquez, de 19 años, así como en las lesiones de un menor de edad.

Derivado de estos hechos, las autoridades judiciales mantienen abiertos dos procesos penales distintos. Por la muerte de las dos personas y la tentativa de homicidio.

Debido a su edad de 74 años y a padecimientos de salud (diabetes e hipertensión), Carlota “N” cuenta con la medida cautelar de prisión domiciliaria.

Respecto al delito de despojo, Víctor Eladio Torres fue sentenciado a una pena de seis años de prisión en el Centro Penitenciario de Huitzilzingo, Chalco.

Lourdes Yhoana “N” y Héctor Esaith “N”, Madre e hijo, enfrentan un proceso penal que suma los delitos de despojo y robo a casa habitación. La mujer se encuentra recluida en el centro penitenciario de Texcoco, mientras que su hijo permanece interno en el penal de Chalco.