Ofrecimos un cambio y lo estamos cumpliendo”: Gobernadora Delfina Gómez rinde su Tercer Informe

Al rendir su Tercer Informe de Gobierno en el Teatro Morelos de Toluca, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó el balance de la primera mitad de su administración bajo el lema “Ofrecimos un cambio y lo estamos cumpliendo”.

Durante el acto, la mandataria destacó los logros en combate a la pobreza, desarrollo económico y disciplina financiera, al tiempo que anunció nuevos proyectos de salud e infraestructura vial para el segundo tramo de su gestión.

En materia social, la gobernadora informó que entre 2022 y 2024 cerca de 1.9 millones de mexiquenses superaron la pobreza, incluidos 375 mil que salieron de la pobreza extrema.

En los primeros tres años de gestión se han destinado más de 54 mil millones de pesos a programas sociales, cuyo presupuesto anual pasó de 13 mil millones en 2024 a más de 21 mil millones de pesos en 2026.

En el ámbito económico, la entidad se mantiene en el primer lugar nacional en generación de empleo formal con más de 280 mil plazas creadas. Asimismo, en 2025 alcanzó el segundo lugar nacional en Inversión Extranjera Directa.

Respecto a las finanzas públicas, Gómez Álvarez subrayó que la administración suma tres años sin contratar nueva deuda y que, a julio de 2026, el saldo de esta disminuyó en 2 mil 459 millones de pesos.

En cuanto a infraestructura y movilidad, la mandataria resaltó una inversión superior a 19 mil 800 millones de pesos en más de 2 mil 500 obras en el "Año de las Obras", destacando la rehabilitación integral de 108 kilómetros del Periférico Norte.

En materia de transporte público, la inversión supera los 43 mil millones de pesos, resaltando proyectos como el Trolebús Chalco–Santa Marta y la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan. Además, reconoció el respaldo del Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mediante el Plan Integral de la Zona Oriente, que contempla una inversión superior a 110 mil millones de pesos.

Como parte de los compromisos para los próximos tres años, anunció la puesta en marcha del programa Clínica de Salud Bienestar Contigo, con 20 clínicas para atender a 300 mil beneficiarias en situación de pobreza, ofreciendo consultas, análisis de laboratorio, medicamentos y lentes gratuitos. También informó que en noviembre iniciará un programa masivo de bacheo y repavimentación integral en colaboración con los ayuntamientos.

La mandataria destacó el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: el Plan Integral de la Zona Oriente contempla más de 110 mil millones de pesos de inversión en beneficio de más de 10 millones de mexiquenses. Especial

La gobernadora Gómez Álvarez afirmó que los resultados alcanzados respaldan el trabajo para profundizar la transformación durante la segunda mitad de su mandato, con unidad, honestidad y coordinación institucional.

Porque no llegamos a administrar el poder, llegamos a continuar y profundizar la transformación, así con el Poder de Cumplir, la esperanza se convierte en resultados”, expresó.

Convocó a su gabinete y a las personas servidoras públicas a mantener al pueblo en el centro de las decisiones y dejar de lado intereses personales, refrendó su compromiso de continuar el trabajo en territorio.