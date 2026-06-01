Los rumores sobre una supuesta rivalidad entre Olivia Rodrigo y Taylor Swift llevan años circulando en redes sociales. Cada nueva canción, entrevista o publicación de alguna de las dos suele generar teorías entre los fans, pero la intérprete de “Vampire” dejó claro que no está interesada en seguir alimentando esa conversación.

¿Se acabó el drama? Olivia Rodrigo rompe el silencio sobre su supuesta rivalidad con Taylor Swift IG oliviarodrigo

¿Qué dijo Olivia Rodrigo sobre Taylor Swift?

Durante una entrevista para Popcast, el podcast de The New York Times, la cantante habló sobre las especulaciones que constantemente aparecen en internet y aseguró que no les presta demasiada atención.

“No les doy tanta importancia”, afirmó la artista de 23 años.

Rodrigo explicó que intentar responder o analizar cada teoría que surge sobre su vida personal o profesional sería una tarea imposible.

“Si me pusiera a analizar cada teoría de los detectives de internet sobre mi vida o mis relaciones, creo que me volvería loca. Simplemente no hay tiempo suficiente en el día”, agregó.

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Los rumores entre Olivia Rodrigo y Taylor Swift llevan años circulando

Las especulaciones sobre una posible tensión entre ambas artistas comenzaron hace varios años y, desde entonces, han aparecido cada cierto tiempo en redes sociales.

Lo curioso es que la historia pública entre las dos comenzó de una manera muy diferente.

Cuando Olivia Rodrigo alcanzó fama mundial gracias a “Driver’s License” en 2021, Taylor Swift fue una de las primeras artistas en mostrarle apoyo públicamente.

En aquel momento, la autora de Cruel Summer celebró el éxito de la joven cantante en redes sociales y compartió mensajes positivos sobre su ascenso en la industria musical.

Por su parte, Rodrigo tampoco ocultaba la admiración que sentía por Swift. Durante varias entrevistas habló sobre la influencia que la cantante tuvo en ella como compositora y llegó a describirla como una de sus mayores inspiraciones.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los seguidores comenzaron a interpretar algunos movimientos como señales de un posible distanciamiento.

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El origen de las teorías que siguen persiguiendo a las cantantes

Una de las situaciones que más alimentó los rumores estuvo relacionada con “Deja Vu”, una de las canciones incluidas en Sour, el álbum debut de Olivia Rodrigo.

Taylor Swift, Jack Antonoff y St. Vincent terminaron recibiendo créditos de composición en el tema después de que Rodrigo reconociera públicamente que se inspiró en ciertos elementos de “Cruel Summer” para construir parte de la canción.

La propia cantante explicó entonces que admiraba especialmente la energía del puente de la canción de Swift y que buscó transmitir una sensación similar en su propio trabajo.

Aunque ninguna de las dos artistas hizo declaraciones negativas sobre el tema, algunos fans comenzaron a especular sobre un posible cambio en la relación que existía entre ellas.

Desde entonces, prácticamente cualquier interacción, ausencia de interacción o lanzamiento musical ha sido analizado por seguidores que intentan encontrar señales de un supuesto conflicto.

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Guts volvió a poner el tema sobre la mesa

Las teorías cobraron fuerza nuevamente en 2023 con el lanzamiento de Guts, el segundo álbum de estudio de Olivia Rodrigo.

Canciones como “Vampire” y “The Grudge” provocaron numerosas interpretaciones en redes sociales. Algunos usuarios llegaron a sugerir que ciertas letras podían estar dirigidas a Taylor Swift.

Sin embargo, Rodrigo rechazó esa idea durante entrevistas posteriores.

En una conversación con The Guardian, explicó que nunca le gusta revelar exactamente de quién hablan sus canciones porque considera que eso limita la manera en que cada persona puede conectar con la música.

“Nunca quiero decir de quién tratan mis canciones”, comentó entonces.

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La cantante también señaló que le sorprendió que algunas personas relacionaran automáticamente ciertos temas con Swift.

Esta no es la primera vez que Olivia Rodrigo intenta frenar los rumores sobre conflictos con otros artistas.

En declaraciones anteriores para Rolling Stone, aseguró que no mantiene problemas con nadie dentro de la industria musical y que suele llevar una vida bastante tranquila fuera del trabajo.

“No tengo problemas con nadie”, afirmó.

La artista explicó que prefiere mantenerse enfocada en su círculo cercano y en los proyectos que desarrolla, en lugar de prestar atención a las conversaciones que se generan en internet.