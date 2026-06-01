Flow Fest 2026 revela cartel: Anuel AA, El Bogueto, Grupo Frontera, Ozuna, Kali Uchis y más

Flow Fest 2026 ya dio a conocer de manera oficial el cartel de artistas que formarán parte de una nueva edición del festival de música urbana más importante de México. La cita será en noviembre en la Ciudad de México, donde miles de asistentes podrán disfrutar de dos días dedicados al reggaetón, trap, rap latino y otros géneros que dominan actualmente las plataformas de streaming.

La expectativa entre los seguidores del evento era alta desde hace varios meses, especialmente por conocer qué figuras internacionales encabezarían el lineup. Finalmente, los organizadores publicaron la imagen oficial del festival y confirmaron la participación de reconocidos exponentes de la música urbana, además de talentos emergentes que han ganado popularidad en los últimos años.

Coca-Cola Flow Fest 2026 ya es oficial Instagram: cocacola_flow

Anuel AA, Ozuna y Kali Uchis lideran el cartel del Flow Fest 2026

Entre los nombres más destacados de esta edición aparecen Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Tito Double P, Manuel Turizo, Chencho Corleone, Yandel Sinfónico, Farruko, Trueno y Grupo Frontera, artistas que se perfilan como algunos de los actos más esperados del festival.

anuel aa

Artistas confirmados para el sábado 28 de noviembre

Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow, Zion, El Bogueto, Tokischa, Kevin Roldán, Ken-Y, ClarenT, Noriel, Uzielito Mix, C.R.O, Eme Malafe, Legallyrxx, Six Sex, Sinaka, Tobal MJ, Loyaltty, Seven Kayne, Ivvvavy, DJ Blass, Sandunguero Mix, Natt Calma, Lauty Gram, Denna, Leloirri, Flvckka, Chzter, Ikoniko, Pepo Mix, Lucas Gael, Maracuyá, Daizak, Yurgenis y DJ Ishi.

Como invitado especial del sábado se presentará Grupo Frontera.

Artistas confirmados para el domingo 29 de noviembre

Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno, Tito El Bambino, Farruko, Dei V, Alleh, J Álvarez, FloyyMenor, Yan Block, Kybba, YSY A, Omar Camacho, Martinwhite, Kidd Voodoo, Lencho, Alanis Yuki, A.Chal, Doony Graff, Jezzy, Pablito Mix, Low Clika, Novato El Flow, Cael Roldán, Robot95, Tuli Acosta, Jey F & El Gudi & Oviña, Rivva, Plastikboy, Mila, Jozzee, Dam Dam, DJ Freshly, José Alatorre y Mike Anyway & Tzunami presentan El Pluhh.

Además, el domingo contará con la presencia de los invitados especiales Justin Quiles y Lenny Tavárez, quienes presentarán su proyecto Superarte.

¿Dónde será el Flow Fest 2026?

La edición 2026 se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto ubicado en la Ciudad de México que desde hace varios años se ha convertido en la sede habitual del festival.

Gracias a su capacidad y distribución, este espacio permite albergar múltiples escenarios y recibir a decenas de miles de asistentes durante cada jornada.

Preventa y boletos para el Flow Fest 2026

De acuerdo con la información mostrada en el cartel oficial, la preventa de boletos se realizará el próximo 4 de junio a partir de las 14:00 horas a través de Ticketmaster.