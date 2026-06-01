Ya hay fecha para el nuevo disco de Charli XCX: ¿Cuándo se estrena Music, Fashion, Film?

Después del éxito de BRAT, los fans de Charli XCX ya tienen una nueva fecha marcada en el calendario. La cantante británica anunció oficialmente Music, Fashion, Film, su próximo álbum de estudio, y confirmó que llegará a plataformas digitales este mes de junio.

La noticia fue compartida por la propia artista a través de redes sociales, donde además reveló la portada del proyecto y algunos detalles que ofrecen una primera idea de lo que prepara para esta nueva etapa de su carrera.

Charli XCX anunció Music, Fashion, Film, su nuevo álbum. IG charli_xcx

¿Cuándo se estrena Music, Fashion, Film?

Según confirmó Charli XCX, el álbum estará disponible a partir del 24 de junio, convirtiéndose en uno de los estrenos musicales más esperados de las próximas semanas.

La cantante también reveló algunos datos sobre el proyecto. El disco contará con 11 canciones y tendrá una duración total de 30 minutos y 5 segundos.

Por ahora no existe una lista oficial de temas ni se han anunciado colaboraciones. Tampoco se conocen detalles sobre posibles sencillos adicionales antes del lanzamiento.

Aun así, la información compartida por la artista fue suficiente para generar expectativa entre quienes esperaban noticias sobre el material que sucederá a BRAT, uno de los trabajos más exitosos de su carrera.

Charli XCX anunció Music, Fashion, Film, su nuevo álbum. IG charli_xcx

La portada reúne a tres figuras inesperadas

Además de la fecha de estreno, la cantante sorprendió con la imagen elegida para representar el álbum.

La portada de Music, Fashion, Film muestra una escena en blanco y negro donde aparecen tres nombres reconocidos de distintas industrias: el músico John Cale, el diseñador Marc Jacobs y el director de cine Martin Scorsese.

La fotografía parece estar ambientada en una cocina y destaca por un detalle que no pasó desapercibido para los fans: Charli XCX no aparece en la imagen.

La decisión contrasta con la identidad visual que la artista ha construido en proyectos anteriores, donde su imagen solía ocupar un papel central.

Hasta el momento, la cantante no ha explicado el significado de la portada ni la relación que estas figuras podrían tener con el concepto general del disco.

Charli XCX adelanta un cambio respecto a BRAT

Horas antes del anuncio oficial, la artista publicó un video en TikTok donde habló por primera vez sobre el nuevo proyecto.

En el clip, Charli reconoció que el álbum tomará una dirección diferente a la de BRAT, un disco que no sólo recibió buenas críticas, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural durante los últimos meses.

“He hecho un álbum que es muy diferente al último”, comentó.

La cantante incluso admitió que algunos seguidores podrían no conectar con esta nueva propuesta de la misma forma que lo hicieron con su trabajo anterior.

“Lo amo, pero quizá ustedes no”, dijo entre risas.

Sin embargo, también dejó claro que está tranquila con cualquier reacción que pueda generar el lanzamiento.

“Está bien si no les gusta. Son preferencias personales”, agregó.

¿Será una nueva etapa musical?

Las declaraciones recientes de la cantante coinciden con comentarios que realizó meses atrás sobre el rumbo que quería tomar con su música.

Durante una entrevista para la edición británica de Vogue, Charli XCX aseguró que estaba interesada en explorar sonidos más cercanos al rock, alejándose parcialmente de las influencias de música electrónica y de club que marcaron buena parte de sus proyectos recientes.

“Creo que la pista de baile está muerta, así que ahora estamos haciendo música rock”, comentó entonces.

Aunque todavía no se sabe exactamente cómo sonará Music, Fashion, Film, las pistas compartidas por la artista sugieren que los fans encontrarán una propuesta distinta a la que dominó la era BRAT.