¿Zayn Malik y Louis Tomlinson cancelan documental de Netflix? Lo que se sabe de su pelea

La esperanza de volver a ver a los integrantes de One Direction compartiendo un proyecto juntos parece llegar a su fin de nuevo. Y es que el documental de Netflix donde participarían Zayn Malik y Louis Tomlinson parece estar a punto de la cancelación por una pelea a golpes.

Lo que prometía ser el puente para sanar viejas heridas entre los cantantes se ha transformado en un campo de batalla. Tras meses de especulaciones y la emoción por una serie documental que se grababa para Netflix, el proyecto parece tener punto final de forma abrupta debido a un altercado que traspasó los límites de lo profesional.

La noticia ha caído como un balde de agua fría para los seguidores que esperaban ver a los "Zouis" (como los llaman cariñosamente) recorriendo carreteras y compartiendo confidencias.

Lo que comenzó como un intento genuino de reconciliación tras años de distanciamiento y la trágica pérdida de su compañero Liam Payne, terminó en un enfrentamiento físico que ha puesto un fin, quizás definitivo, a su relación.

Zayn Malik y Louis Tomlinson pelean en documental de Netflix Facebook Indie 505

¿Por qué pelearon Zayn Malik y Louis Tomlinson durante la grabación del documental?

Lo que debía ser una tarde de rodaje tranquila en una locación exterior se convirtió en el escenario de un escándalo. Según los reportes que han surgido de miembros de la producción, el ambiente en el set ya era tenso debido a la actitud errática que, según testigos, Zayn había mostrado durante esos días de grabación.

El conflicto escaló cuando Zayn, en medio de una discusión que comenzó por diferencias creativas y roces personales acumulados, hizo un comentario sumamente ofensivo sobre la madre de Louis, Johannah Deakin, quien falleció en 2016 a causa de leucemia.

Para Louis, su madre siempre ha sido un tema sagrado; de hecho, una de las últimas peticiones de Johannah antes de morir fue que Louis hiciera las paces con Zayn, un deseo que él intentó cumplir durante años.

Louis intentó confrontar verbalmente a Zayn; sin embargo, la reacción de Malik fue violenta. Reportes indican que Zayn le propinó un fuerte puñetazo en la cara a Tomlinson. Debido a que Zayn llevaba anillos en los dedos en ese momento, el impacto no solo fue contundente, sino que provocó un corte profundo en la cabeza de Louis.

El altercado fue tan grave que los miembros del equipo de seguridad tuvieron que intervenir físicamente para separar a Zayn de Louis. El cantante de Doncaster fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde se le diagnosticó una conmoción cerebral además de la herida abierta.

Zayn Malik y Louis Tomlinson pelean en documental de Netflix One Direction

¿Se canceló oficialmente el documental?

Tras el incidente, se hizo evidente que no había forma de continuar con la filmación del documental. Sin embargo, oficialmente, el proyecto de Zayn Malik y Louis Tomlinson con Netflix todavía no está cancelado hasta este momento.

Pero aunque no hay reportes provenientes de los representantes de los cantantes ni de la plataforma de streaming, Nicola Marsh, la directora del proyecto, dejó ver su frustración a través de las redes sociales.

En una historia de Instagram, Marsh compartió la noticia de la pelea publicada en un medio inglés, escribiendo: "Y ahí se va el último año de trabajo".

Apenas se dio a conocer la noticia del altercado, los ojos de los fans se dieron cuenta que tanto Tomlinson como sus hermanas Lottie y Phoebe, eliminaron a Zayn de sus redes. Por su parte, Malik todavía sigue a Louis en Instagram.

Zayn Malik y Louis Tomlinson pelean en documental de Netflix Zayn Malik / Louis Tomlinson

¿De qué trataba el documental de Zayn y Louis para Netflix?

La serie documental estaba planeada para ser una producción de tres episodios. Bajo un formato de road trip por los Estados Unidos, el objetivo era capturar la reconexión de dos amigos que alguna vez fueron inseparables pero que el éxito y la salida de Zayn de la banda en 2015 habían separado.

El proyecto buscaba mostrar una faceta madura de ambos artistas; la idea era que Zayn y Louis hablaran frente a la cámara sobre temas que nunca habían tocado públicamente de forma conjunta: la paternidad, sus carreras en solitario y, lo más doloroso, el duelo tras la muerte de Liam Payne en octubre de 2024.

Este último evento fue, de hecho, el catalizador que los llevó a aceptar la propuesta de Netflix, creyendo que la vida era demasiado corta para guardar rencores.

Se esperaba que la serie se estrenara en 2026, coincidiendo con el lanzamiento del tercer álbum de Louis, How Did I Get Here?.