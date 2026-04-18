 Jorge Campos lanza colorida colección de ropa inspirada en sus emblemáticos uniformes de futbol

“¡No te pongas eso que te vas a ver ridículo!”, le decían a Jorge Campos hace unas décadas.

Pues... ¡qué creen! Que el brody regresó para hacer que todos nos veamos ridículos y que nos contagie todo lo que hubo, y hay, detrás de los brillantes colores que usó

Considerado por los expertos como el mejor portero que ha tenido México, el acapulqueño, nuestro Jorge Campos se hizo un espacio en su apretada agenda para realizar una colección con American Eagle de cara al Mundial de Futbol 2026.

Ooobviooo las prendas debían estar inspiradas en los colores detrás de sus uniformes, en las siluetas que tanto aplaudimos y... desde luego, en Acapulquito.... ¡ay!

En entrevista con Excélsior durante la presentación de la campaña, Campos dice que siempre le gustó la moda, los diseños, “con los que empecé hace poquitos años, no muchos”, dice a carcajadas, “y de verdad que ser parte de esta colaboración para mí ha sido algo especial y me gustó que American Eagle se haya fijado en mí”, cuenta ya más relajado el guardameta mexicano.

Por ello, te vamos a contar lo que hay detrás de sus experiencias que lo llevaron hasta este momento.

Disciplina y aceptación

Mi mamá siempre decía “trata de ser ejemplar, los niños te siguen...” y creo que eso fue una motivación por parte de mi mamá que tenía que ser ejemplo. No sé si sea el perfecto ejemplo, pero me motivaba a ser mejor persona, me motivaba en todos los aspectos... “Ser ejemplar no es fácil, es difícil, en todos los años que jugué traté de ser ejemplar y lo sigo haciendo y las marcas importantes como American Eagle es importante que se hayan fijado en mí”.

Jorge considera que su éxito ha sido la disciplina y la educación, por eso le dice a los niños que no dejen la escuela.

“Pueden pensar que uno es el mejor portero del mundo, el mejor delantero, pero la base principal es la escuela... No parece que estudié, pero sí estudié”. Sus papás le decían “primero tienes que estudiar” y eso, considera Campos, le dio una base de disciplina.

“A mis hermanos les gustaba salir, y yo decía ‘no voy a salir, no voy a tomar’ y trataba de controlarme sobre todo en Acapulco, donde está la fiesta a todo volumen, el Baby (O)... la tentación y con esa disciplina me controlé mucho.

“Llegar a México fue difícil, que te acepten, por los colores, surfeaba y todo a mi alrededor era alegría, jugar en la playa... es muy difícil que te acepten cuando eres diferente... venía de otro mundo, poco a poco me fueron aceptando y lo logré.

“Me decían ‘no te pongas eso, te vas a ver ridículo’. ‘Pues así me quiero ver’”, contestaba.

Jorge Campos Cortesía American Eagle

Un poco de frustración

Jorge Campos dice que todo este proceso de creación ha sido muy especial porque después de 30 años vuelven estos colores, viene el Mundial y cuando habló con los diseñadores de AE le llamó mucho la atención.

Esos mismos colores que lo hicieron brillar por todo el mundo no sólo por su estridencia, sino por su manera de jugar lo llevaron a ser diferente, a distinguirse.

Aunque no fue algo fácil, dice a Excélsior en una minirueda de prensa en la presentación.

“Como te ven chaparro, flaco, guapo, me veía bien (suelta una carcajada). Sí te sientes un poco frustrado, pero la mentalidad que tenía es de ‘No, no, no, tú eres el mejor. Yo puedo.’ Hasta bromear (después).

“Lo que yo pedía y recomiendo es dar una oportunidad. ‘Dame una oportunidad para demostrarte que puedo hacer las cosas. Sé que no estoy alto, no estoy fuerte, pero luché todo el tiempo por una oportunidad. Me la dieron y no me quedé (risas), otra y tampoco, otra y tampoco me quedé... hasta que por fin Pumas tuvo una visión muy grande”.

Jorge Campos Cortesía American Eagle

Del futbol

Sobre el próximo Mundial dice sentir mucha emoción, pues le recuerda los mundiales en los que estuvo, en los que jugó y en los que no.

“Tengo muy presente en el que empecé. Para mí fue muy especial y una fortuna ver a muchas selecciones de cerca e ir motivándome de jugar un mundial.

“El futbol me ha dejado alegrías, no me puedo quejar. Es difícil decir que en algunos momentos me fue mal. Perdí muchos juegos, cometí muchos errores, pero siempre traté de ser alegre. En los momentos más difíciles que tuve, lo que me deja el futbol es la alegría que traté de inculcarles a todos los jugadores. Que ganes, pierdas o empates, es un juego.

“A todos los que jugamos... es parte de esa alegría y disfrutar del juego, porque muchas veces decimos: ‘hay que ganar, ganar, ganar’, pero también hay que saber perder”.

Jorge Campos Cortesía American Eagle

Los colores

Se dice nervioso, sí, de regresar otra vez a los inicios, donde estaba buscando algo diferente para la portería, los colores, los diseños. “Creo que volver a recordar eso es especial, es emocionante.

“Afortunadamente la gente entendió lo que yo quería transmitir. Siempre me gustaron los colores. Creo que esto de los colores siempre van a dar alegría a cualquier persona, tengas la edad que tengas.

“Me gusta, sobre todo que soy de playa. Acapulco siempre lo voy a llevar. Hay algunos modelos donde está Acapulco presente”.

Jorge Campos Cortesía American Eagle