El Zócalo se rinde ante Andrea Bocelli: tenor reunió a 130 mil personas en su concierto

Andrea Bocelli fue el gran protagonista de una noche que reunió a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo un concierto gratuito que, según autoridades capitalinas, superó los 130 mil asistentes. El evento se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban disfrutar de música en vivo en un espacio emblemático del país.

En este espectáculo también participaron Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, lo que permitió ofrecer una propuesta variada que combinó distintos géneros musicales. Esta diversidad ayudó a atraer a un público amplio, desde seguidores de la música clásica hasta quienes prefieren ritmos más populares.

Andrea Bocelli en el Zócalo Daniel Betanzos

Zócalo lleno antes del inicio del concierto de Andrea Bocelli

Desde antes de las 19:00 horas, momento en que arrancó el concierto, la Plaza de la Constitución ya lucía completamente llena. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, dio a conocer que el aforo estaba al máximo incluso minutos antes de que iniciara el espectáculo.

Para asegurar el orden durante la presentación, diversas áreas del gobierno capitalino implementaron un operativo en el primer cuadro de la ciudad. Elementos de seguridad, así como personal de apoyo, estuvieron presentes para supervisar el desarrollo del evento y atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules deslumbran en el Zócalo Daniel Betanzos

Entre los asistentes también se encontraba la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien convivió con el público y aprovechó para tomarse fotografías con algunas personas que acudieron al concierto.

El ambiente que se vivió durante la noche fue principalmente familiar, con grupos de amigos y familias completas que disfrutaron del espectáculo en un entorno seguro y organizado.

Segundo concierto masivo del año en el Zócalo

Este evento se suma a otro concierto gratuito que tuvo lugar recientemente en el mismo sitio. El pasado 1 de marzo, la cantante Shakira logró reunir a más de 400 mil personas en el Zócalo, marcando un récord de asistencia en este tipo de presentaciones.

Andrea Bocelli en el Zócalo Daniel Betanzos

La realización de estos conciertos forma parte de la estrategia del gobierno capitalino para acercar eventos culturales de gran formato a la población sin costo alguno. En el caso de Andrea Bocelli, su presentación también se enmarca dentro de su gira internacional con la que celebra el 30 aniversario de su álbum Romanza, lo que añade un valor especial a su participación en la capital mexicana.

Por ahora la siguiente presentación en vivo que se tiene contemplada en el Zócalo es el show que dará 31 Minutos el próximo 30 de abril en conmemoración del Día del Niño, un concierto que sin duda disfrutarán tanto los más pequeños del hogar, así como los que crecieron con este programa chileno.

PJG