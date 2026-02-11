¿Nunca estuvo enamorado? Zayn Malik impacta con su confesión sobre Gigi Hadid

Zayn Malik volvió a encender la conversación en redes sociales con una declaración que pocos esperaban escuchar con tanta claridad. A casi cinco años de su ruptura definitiva con Gigi Hadid, el cantante británico habló abiertamente sobre sus sentimientos hacia la madre de su hija y dejó una frase que no pasó desapercibida: no está seguro de haber estado realmente enamorado de ella.

¿Qué dijo Zayn Malik sobre Gigi Hadid?

Durante una reciente entrevista en el popular podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, el exintegrante de One Direction fue cuestionado sobre una afirmación que ya había hecho en 2024, cuando confesó que no sabía si alguna vez había estado enamorado en su vida. Esta vez, lejos de matizar sus palabras, reafirmó su postura.

Mi comprensión del amor está en constante evolución”, explicó Zayn, hoy de 33 años. “En ese momento quizá pensé que era amor, pero al crecer me di cuenta de que tal vez no lo era. Quizá era lujuria, quizá era otra cosa. No siento que fuera amor”.

La declaración tomó un giro aún más contundente cuando se refirió directamente a Gigi.

Siempre amaré a G, porque ella es la razón por la que mi hija está en este mundo y le tengo un profundo respeto”, aseguró. Sin embargo, añadió: “La amo muchísimo, pero no sé si alguna vez estuve enamorado de ella”.

¿Cuál es la historia de Zayn Malik y Gigi Hadid?

Las palabras del cantante sorprendieron a muchos seguidores que vivieron intensamente la historia de amor entre la supermodelo y el músico. Zayn y Gigi comenzaron su relación en 2015 y, durante aproximadamente seis años —con pausas intermitentes—, protagonizaron una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo.

Alfombras rojas, portadas de revistas y la llegada de su hija Khai en septiembre de 2020 consolidaron una relación que parecía sólida desde el exterior.

No obstante, en 2021 la pareja puso punto final a su historia en medio de una polémica que involucró a Yolanda Hadid, madre de Gigi. Aunque el cantante negó las acusaciones en su contra, el episodio marcó un antes y un después.

Desde entonces, ambos han mantenido un perfil más discreto respecto a su vida privada, enfocándose en la crianza compartida de su hija.

En la conversación con Cooper, Zayn dejó claro que su reflexión no busca desacreditar su relación pasada, sino explicar su evolución personal.

Si hubiera estado realmente enamorado, habría sido una mejor versión de mí mismo”, confesó.

Reconoció que en su juventud cometió errores y que llegó a “meterse en problemas” en sus relaciones por inmadurez. “Se vive y se aprende”, dijo con honestidad.

¿Quiénes son las parejas de Zayn Malik y Gigi Hadid?

Actualmente, el intérprete de “Die For Me” asegura que se encuentra en una etapa distinta. Soltero y enfocado en su crecimiento personal y profesional —está por lanzar su quinto álbum, Konnakol, y prepara una gira internacional—, afirmó que no le teme a la soledad.

Ha sido liberador. Poder vivir a mi ritmo, hacer planes sin consultar a nadie, dormir cuando quiero… necesitaba eso”, explicó.

Mientras tanto, Gigi Hadid también ha seguido adelante. Desde 2023 se le relaciona sentimentalmente con el actor Bradley Cooper, en lo que diversos medios describen como una relación más estable y madura.

Aunque ninguno de los dos suele hablar públicamente de su vida amorosa, las imágenes juntos han confirmado que la modelo atraviesa una nueva etapa.

La confesión de Zayn no estuvo cargada de reproches ni indirectas. Por el contrario, reiteró en varias ocasiones el respeto y el cariño que siente por Gigi como madre de su hija. Sin embargo, su reflexión abrió un debate sobre cómo cambian las percepciones del amor con el paso del tiempo.

