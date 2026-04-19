i-dle cancela conciertos del tour “Syncopation”: ¿qué se sabe de su fecha en México?

Para cualquier fan del K-pop, no hay noticia más amarga que recibir una notificación de reembolso en lugar de una cuenta regresiva para el concierto. En esta ocasión, tal parece que le tocó al fandom de i-dle, pues el anunció de la cancelación de conciertos del tour “Syncopation” está generando confusión y tristeza. ¿Qué se sabe de su fecha en México?

Lo que prometía ser una de las giras más ambiciosas del quinteto, se ha topado con una barrera inesperada tras la repentina ola de cancelaciones.

La noticia comenzó a circular en redes sociales cuando plataformas de venta de boletos como Ticketmaster actualizaron los estados de los eventos de "Próximamente" a "Cancelado".

La incertidumbre es total, especialmente para quienes ya tenían sus vuelos y hoteles reservados para ver a Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi y Shuhua.

Cancelan conciertos de i-dle i-dle

¿Qué se sabe de la cancelación del tour de i-dle?

Sin previo aviso oficial de Cube Entertainment, la agencia del grupo, se reportó la cancelación del tour “Syncopation” de i-dle en sus fechas de Norteamérica, las cuales incluyen México.

Esta parte de la gira inicia durante el mes de agosto de 2026, pero los fans que ya contaban con sus entradas han empezado a recibir correos electrónicos automáticos informando que el organizador ha cancelado el evento y que el proceso de reembolso se iniciará de manera automática.

Entre las sedes confirmadas como canceladas se encuentran Canadá, California, Texas y Nueva Jersey.

A la fecha, no existe un comunicado por parte de la agencia explicando el "porqué" de este movimiento tan agresivo, lo que ha generado una ola de críticas hacia la gestión del tour.

Cancelan conciertos de i-dle en México i-dle

¿El concierto de i-dle en México está cancelado?

Originalmente, se esperaba que i-dle regresara triunfante a la Ciudad de México para presentarse ante miles de personas. No obstante, con la cancelación de las fechas en Estados Unidos, no se sabe qué pasará con el concierto programado para México.

Neverland (fandom de i-dle) necesita esperar un comunicado oficial que aclare si habrá una nueva fecha en el futuro o si el país quedará fuera de este ciclo de promociones.

Cancelan conciertos de i-dle i-dle

¿Por qué se cancelaron los conciertos de i-dle?

Aunque las razones oficiales de la cancelación del tour “Syncopation” de i-dle no se han explicado, según expertos de la industria, actualmente hay una crisis de ventas de conciertos, incluyendo el mercado de K-pop.

i-dle es innegablemente popular, pero para este tour se reservaron recintos con capacidades masivas (arenas). Algunos reportes sugieren que en varias ciudades la venta de boletos apenas superaba el 40% o 50%, lo que hacía que el costo de producción fuera insostenible.

En un mercado saturado de giras de K-pop (con grupos como IVE o BTS también en shows), el presupuesto de los fans tiene límites.

De igual forma, no es secreto que obtener visas de trabajo para elencos grandes (artistas, bailarines, staff técnico) en Estados Unidos se ha vuelto un proceso lento y costoso. Si hubo un retraso en la aprobación de los documentos necesarios, la gira simplemente no podría realizarse legalmente.

A pesar de este bache en el camino, no todo está perdido para las reinas del concepto "Queencard". El grupo sigue teniendo una presencia fortísima en Asia, donde otras fechas del tour parecen mantenerse estables por el momento. Además, su participación en festivales de renombre como Lollapalooza sigue siendo un faro de esperanza para verlas en vivo este año.