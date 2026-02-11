My Chemical Romance en Estadio GNP: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de los conciertos

My Chemical Romance se convirtió en uno de los grupos más importantes de principios de los 2000’s gracias a que logró conquistara a adolescentes con las letras de sus canciones y su estilo tan particular.

A más de 20 años, la banda sigue activa y dentro de poco estarán de regreso en México para dar dos conciertos que rápidamente se agotaron cuando los boletos salieron a la venta.

Si irás a alguno de sus shows y revivirás tu época emo, aquí te damos los detalles de los conciertos de My Chemical Romance en México.

¿Cuándo se presentará My Chemical Romance en México?

La banda se presentará este 13 y 14 de febrero CDMX como parte de su gira “My Chemical Romance Long Live: The Black Parade”. Los shows serán en el Estadio GNP y se espera que den inicio a las 9:00 PM.

Toma en cuenta que antes de que salga My Chemical Romance al escenario, los encargados de ir calentando motores será The Hives.

¿Cómo llegar al Estadio GNP?

Si planeas ir a los conciertos hay dos maneras de llegar. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Esta estación te dejará a unos metros de la puerta 6 que es donde podrás ingresar al Estadio GNP.

Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Estadio GNP hay varios estacionamientos los cuales se encuentran en las puertas 7, 8, 9 y 15.

También se habilita el estacionamiento del Palacio de los Deportes, recuerda llegar temprano porque tienen cupo limitado.

Probable setlist de My Chemical Romance en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que My Chemical Romance interprete en sus conciertos.

The End

Dead!

This Is How I Disappear

The Sharpest Lives

Welcome to the Black Parade

I Don't Love You

House of Wolves

Cancer

Mama

Sleep

Teenagers

Disenchanted

Famous Last Words

The End.

Blood

Bury Me in Black

Our Lady of Sorrows

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

The Ghost of You

To the End

Give 'Em Hell, Kid

Vampires Will Never Hurt You

I'm Not Okay (I Promise)

Boy Division

Helena

