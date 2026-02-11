Eloísa debuta en redes sociales: Lele Pons y Guaynaa publican las primeras FOTOS de su hija

Lele Pons y Guaynaa enternecieron las redes sociales al publicar las primeras fotos oficiales de su hija Eloísa. La pareja eligió Instagram para compartir este momento tan especial y acompañó las imágenes con un mensaje breve, pero cargado de emoción: "Dile hola a Eloísa". Bastaron esas palabras para que miles de comentarios y reacciones inundaran la publicación.

Las fotos muestran a la pequeña en brazos de sus padres, quienes no ocultaron la felicidad que viven en esta nueva etapa. Sonrisas, miradas de orgullo y gestos de complicidad reflejan el profundo amor que rodea a la bebé, que a sus seis meses de edad hizo su esperado debut ante el mundo digital.

Eloísa, la protagonista de un momento esperado

Aunque Lele Pons y Guaynaa habían compartido anteriormente algunas fotos íntimas de los primeros días de vida de su hija, fue hasta ahora que decidieron mostrar oficialmente su rostro. Eloísa nació el 26 de julio de 2025, y desde entonces, sus padres optaron por mantener un equilibrio entre compartir su felicidad y proteger la privacidad de la pequeña.

Las nuevas fotos permiten ver el crecimiento de la bebé, así como la naturalidad con la que la pareja ha asumido la maternidad y paternidad. Para sus seguidores, el debut de Eloísa representa uno de los momentos más esperados desde el anuncio del embarazo.

De colaboradores musicales a una de las parejas más seguidas

La historia de amor entre Lele Pons y Guaynaa comenzó en 2020, cuando trabajaron juntos en la canción "Se Te Nota". La química que ambos mostraron en el proyecto musical no pasó desapercibida y rápidamente trascendió el plano profesional. Ese mismo año confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del entretenimiento latino.

Desde entonces, Lele y Guaynaa compartieron con sus seguidores momentos clave de su relación, consolidándose como una dupla que mezcla humor y complicidad, tanto dentro como fuera del escenario.

Una boda de ensueño y un compromiso sólido

Tras casi tres años de noviazgo, la pareja decidió dar un paso más y formalizar su relación. En marzo de 2023, Lele Pons y Guaynaa celebraron su boda en Miami, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras del espectáculo.

Entre los invitados destacaron personalidades como Paris Hilton, Sebastián Yatra, Mau y Ricky Montaner, quienes acompañaron a la pareja en uno de los días más importantes de su vida. La boda no solo confirmó su compromiso, sino que reafirmó la conexión que han construido a lo largo de los años.

El anuncio del embarazo de Lele Pons

La llegada de Eloísa fue anunciada en marzo de 2025, cuando Lele y Guaynaa compartieron su emoción por convertirse en padres. La noticia fue recibida con entusiasmo por millones de seguidores, quienes acompañaron a la pareja durante todo el proceso.

Sin embargo, el camino hacia la maternidad no estuvo exento de momentos difíciles. Durante la fiesta de revelación del sexo del bebé, Lele sufrió dos caídas que generaron preocupación y afectaron emocionalmente su experiencia. La influencer explicó más adelante que esos episodios marcaron su proceso, aunque logró sobreponerse con el apoyo de su pareja y su entorno cercano.

Una familia que crece frente a sus seguidores

Desde el nacimiento de Eloísa, Lele Pons y Guaynaa han compartido algunos detalles de su nueva vida familiar. Fotos y videos que muestran momentos cotidianos, gestos de ternura y la conexión entre los tres han permitido a sus seguidores ser testigos de esta etapa tan significativa.

