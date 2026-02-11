Eugenio Derbez defiende a su hija de las críticas tras video con Vadhir; "ni enterada"

Eugenio Derbez habló con varios medios de comunicación, quienes le cuestionaron sobre los comentarios que surgieron en redes sociales después de que su hijo Vadhir publicara un video con la pequeña Aitana cantando “Golden” de la película “Las Guerreras K-Pop”.

El famoso fue claro al hablar de los comentarios que surgieron a raíz del video, la mayoría de ellos críticas hacia su hija más pequeña, algo que molestó a Alessandra Rosaldo, madre de la niña y quien hace unos días también fue cuestionada sobre el tema.

Eugenio Derbez defiende a su hija

En la charla con los periodistas, Eugenio Derbez dijo que ni a él ni a su hija le afectan los comentarios que criticaron a la pequeña por su aspecto físico y forma de cantar.

“No hago caso, es una niña. La verdad es que a esa gente que ataca niños no le puedes decir nada y fue un video que grabó Vadhir con su hermana en un jardín, no lanzaron un disco. No estaban lanzando algo de que un disco de Aitana. Salieron al jardín a cantar, es como cuando alguien va al karaoke”.

El famoso comentó que los malos comentarios hacia su hija hablan más de las personas que los escribieron y mencionó que Aitana no está enterada de lo que se dice de ella, ya que no usa redes sociales.

“Como me dijo mi mujer, habla más de la gente que ataca de lo que traen dentro, nada más que decir. Tomaremos medidas de quizá no exponerla tanto, no escuchamos tanto y afortunadamente ella vive allá, sus amiguitas no ven eso. Está chiquita y no tiene redes sociales, ni enterada”.

El actor bromeó con que espera que a su hija menor no le guste el medio artístico, ya que son muchos Derbez en la industria.

“Le gusta el medio, pero ya somos muchos Derbez en el medio artístico”.

Finalmente, Eugenio Derbez también habló de su hija mayor, Aislinn, y mencionó que la actriz ya se encuentra mejor tras la muerte de su madre.

“Sé la historia, peor no me corresponde, háblenlo con ella y de por sí andamos en los chismes. Cada quien habla de sus vidas, pero está muy bien, creo que superó ya el momento, no ha sido fácil, sobre todo cerca de Navidad. Ahorita está estable y la hemos acompañado durante todo el proceso”.

