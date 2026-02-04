Zayn Malik anuncia su nuevo disco 'Konnakol': ¿qué significa y cuándo se estrena?

En medio del regreso de algunos de sus antiguos compañeros de banda, Zayn Malik también ha decidido volver a la música. El artista británico ha revelado que su quinto álbum de estudio, titulado Konnakol, llegará este 17 de abril bajo el sello Mercury Records/Island Records UK.

La noticia aparece justo después de los anuncios recientes de Harry Styles y Louis Tomlinson, sus excompañeros de One Direction, que también han anunciado nueva música.

El primer adelanto de este nuevo trabajo se titula "Die for Me", y estará disponible desde este viernes 6 de febrero. Con este lanzamiento, Zayn continúa su camino como solista, luego del éxito de Room Under the Stairs, su álbum de 2024, que logró posicionarse en el puesto número 15 del Billboard 200 y alcanzó el tercer lugar en la lista oficial de álbumes del Reino Unido.

¿Qué significa Konnakol?

El nombre del álbum no es casual. Zayn explicó que Konnakol es una palabra que proviene del arte de crear sonidos rítmicos con la voz, algo característico de la música clásica del sur de la India. Pero para él, el concepto tiene un significado mucho más especial.

“Es ese momento otra vez, he tenido la suerte de grabar mi quinto álbum de estudio”, declaró Zayn en un comunicado. “Konnakol, por definición, es el acto de crear sonidos de percusión con la voz, pero su significado para mí reside en algo mucho más profundo. Es un sonido que resuena en una época anterior a la existencia de las palabras”.

Zayn también reflexionó sobre la importancia de sus raíces y cómo estas han influido en su crecimiento artístico.

“Siempre me he inspirado en mi herencia desde que comencé a hacer mi propia música; este álbum es un desarrollo de esa comprensión, sabiendo ahora más que nunca quién soy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir”.

El arte de portada del álbum muestra a Zayn fusionado con el rostro de un leopardo de las nieves, una imagen que llamó la atención durante su reciente residencia en el Park MGM de Las Vegas. Esta transformación visual podría representar la conexión con sus orígenes y su evolución personal.

Zayn lanzó su carrera en solitario en 2016 con el disco Mind of Mine, que fue número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Luego vinieron Icarus Falls (2018), Nobody Is Listening (2021) y Room Under the Stairs (2024).

Durante el último año, también realizó su primera gira como solista, con 21 conciertos en el Reino Unido y Norteamérica.

El regreso de One Direction... por separado

La noticia del nuevo álbum de Zayn coincide con los recientes movimientos de sus excompañeros. Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto disco, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que llegará el 6 de marzo.

Mientras tanto, Louis Tomlinson celebró haber alcanzado el número uno en las listas británicas con su nuevo álbum How Did I Get Here?.

