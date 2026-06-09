Zahara, hija de Brad Pitt, busca eliminar legalmente el apellido de su padre

La relación entre los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt continúa siendo tema de atención pública. Ahora, la protagonista es Zahara, quien habría iniciado un proceso legal para modificar oficialmente su nombre y dejar atrás el apellido de su padre.

Presenta solicitud ante una corte:

De acuerdo con información difundida por TMZ, la joven presentó una petición ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para que su nombre legal sea reconocido como Zahara Marley Jolie, eliminando así el apellido Pitt de manera oficial.

Aunque en los documentos no se detallan las razones que motivaron esta decisión, el trámite ha llamado la atención debido al conocido distanciamiento que existe entre Zahara y el actor desde hace varios años.

Foto: AFP

Una decisión que refleja una postura:

La determinación no resulta completamente inesperada. Desde tiempo atrás, Zahara había dejado de utilizar públicamente el apellido de su padre en distintos contextos, por lo que el procedimiento legal parece representar la formalización de una decisión que ya había adoptado en su vida cotidiana.

La noticia fue reportada inicialmente por la revista In Touch y posteriormente retomada por TMZ, medio que tuvo acceso a la documentación presentada por la joven.

El distanciamiento con Brad Pitt continúa:

Brad Pitt no estuvo presente en la reciente graduación universitaria de Zahara. Fuentes citadas por el portal señalaron que el actor no habría mantenido contacto con su hija para asistir a la ceremonia.

Por otra parte, personas cercanas a Pitt sostienen que la complicada dinámica familiar ha influido en el deterioro de la relación entre padre e hija, una situación que continúa generando versiones encontradas entre ambas partes.

Foto: AFP

Otros hijos también han dejado de usar el apellido:

Zahara no es la única integrante de la familia que ha tomado distancia del apellido paterno. En los últimos años, otros hijos de la expareja, entre ellos Shiloh, Maddox y Vivienne, también han optado por dejar de utilizar públicamente el apellido Pitt.

Estas decisiones han vuelto a poner el foco sobre la compleja relación familiar que surgió tras la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, una historia que sigue generando repercusiones años después de su ruptura.