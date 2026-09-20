Netflix cancela “Dulces Magnolías”: Esto pasará con sus protagonistas

Los seguidores de la serie “Dulces Magnolías” se llevaron una sorpresa tras el anuncio de Netflix, pues la historia de Maddie, Dana Sue y Helen llegó a su fin sin una sexta temporada.

Después de cinco temporadas, la producción que conquistó al público con las historias de amistad, amor y familia de sus protagonistas no tendrá una nueva entrega. La decisión deja varios caminos narrativos sin una resolución en pantalla y pone fin a una historia que todavía tenía posibilidades de continuar.

La producción protagonizada por JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott y Heather Headley convierte la quinta entrega, estrenada apenas hace tres meses, en la última de la historia ambientada en Serenity, Carolina del Sur.

Netflix cancela “Dulces Magnolías” tras cinco temporadas Captura de pantalla Netflix

¿Por qué Netflix canceló “Dulces Magnolías” después de cinco temporadas?

El anuncio de Netflix sobre la cancelación de “Dulces Magnolías” llegó el 18 de septiembre. La compañía de streaming no presentó públicamente una explicación que atribuya la cancelación a una sola causa.

Sin embargo, información de la industria apunta al descenso de audiencia de las últimas temporadas y a la decisión de desarrollar un nuevo proyecto con Anderson y Garcia Swisher.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la audiencia de “Dulces Magnolías” disminuyó durante la cuarta y quinta temporadas. La quinta entrega permaneció tres semanas dentro del Top 10 mundial de Netflix para series en inglés y cuatro semanas en las listas de Nielsen en Estados Unidos.

La quinta temporada llegó a Netflix el 11 de junio de 2026, por lo que la decisión de cancelar la serie se tomó apenas unos meses después de su estreno.

Otro elemento clave es que Netflix tuvo que elegir entre una posible sexta temporada, que habría funcionado como cierre definitivo, y el nuevo proyecto de Anderson y Garcia Swisher, “Ladies of the House”. De acuerdo con Deadline, la plataforma optó por la segunda alternativa.

La decisión sorprendió porque “Dulces Magnolías” todavía contaba con personajes y conflictos que podían continuar. Además, la quinta temporada no cerró todas las historias de manera definitiva, situación que dejó a algunos seguidores con dudas sobre lo que habría ocurrido después.

Netflix cancela “Dulces Magnolías” tras cinco temporadas Captura de pantalla Netflix

¿Habrá temporada 6 de “Dulces Magnolías” en Netflix?

La plataforma confirmó que la producción concluye después de cinco temporadas. El anuncio fue compartido por el equipo de la serie el 18 de septiembre, con un mensaje que señaló que la historia había llegado a su final después de cinco temporadas disponibles en Netflix.

Todas las grandes aventuras deben terminar. Y aquí, queridos amigos, es donde el nuestro lo hace. Dulces Magnolías ahora está completa con cinco temporadas en streaming en Netflix.

La noticia resulta especialmente significativa porque la showrunner Sheryl J. Anderson sí tenía ideas para continuar la historia.

Existen algunas de las tramas que Anderson había contemplado para una posible sexta temporada. Entre ellas se encontraba el futuro de Maddie y Cal, además de la relación entre Annie y Ty.

En el caso de Maddie y Cal, la historia habría presentado nuevos obstáculos después de que ambos comenzaran su vida como recién casados. Anderson adelantó que el regreso de Cal al beisbol podía convertirse en un nuevo desafío para la pareja.

La relación entre Annie y Ty también tenía posibilidades de continuar. Aunque Carson Rowland había dejado la serie, Anderson consideraba que todavía existía una línea narrativa alrededor de ambos personajes.

Por ello, la cancelación deja a los seguidores sin la posibilidad de conocer en pantalla algunas de las historias que los guionistas tenían contempladas.

Netflix cancela “Dulces Magnolías” tras cinco temporadas Captura de pantalla Netflix

¿Qué historias quedaron sin final en “Dulces Magnolías”?

Uno de los principales motivos por los que la cancelación generó sorpresa es que varias historias todavía tenían posibilidades de desarrollo.

La relación entre Annie y Ty era una de ellas. La salida de Ty no significaba necesariamente el cierre definitivo de su vínculo con Annie, pues la showrunner había considerado la posibilidad de retomar esa historia.

También estaba el futuro de Maddie y Cal. Después de superar distintos conflictos y comenzar una nueva etapa como matrimonio, la pareja habría tenido que enfrentar nuevos retos.

La quinta temporada también dejó espacio para continuar las historias de otros habitantes de Serenity, una característica que había acompañado a la serie desde su estreno.

La información publicada por Us Weekly permite conocer qué habría ocurrido con algunos de los personajes si Netflix hubiera aprobado una sexta temporada. Sin embargo, esas historias permanecerán como posibilidades que nunca llegarán a la pantalla.

La situación es distinta a la de una serie cuyo final se planea con anticipación. En este caso, Netflix decidió concluir la producción después de cinco temporadas, mientras parte del equipo creativo avanzó hacia otro proyecto.

Por ahora, los espectadores solo pueden recurrir a los episodios disponibles en la plataforma para conocer el último capítulo de las historias de Maddie, Dana Sue, Helen y el resto de los habitantes de Serenity.

Netflix cancela “Dulces Magnolías” tras cinco temporadas IG: @sweetmagnoliasnetflix

¿Qué pasará con JoAnna Garcia Swisher tras la cancelación?

La cancelación de “Dulces Magnolías” no significa el final de la relación entre JoAnna Garcia Swisher y Netflix.

La actriz volverá a trabajar con Sheryl J. Anderson en “Ladies of the House”, una nueva serie basada en la novela de Lauren Edmondson.

Netflix confirmó que Anderson será showrunner y productora ejecutiva, mientras que Garcia Swisher participará como productora ejecutiva junto con Kate Gordon bajo su compañía Rolling Clover.

Garcia Swisher también reaccionó a la cancelación de “Dulces Magnolías”. En un mensaje publicado el 20 de septiembre, la actriz recordó los siete años que pasó vinculada con la producción y describió la serie como una parte importante de su vida profesional y personal.

La actriz interpretó a Maddie Townsend, una de las tres protagonistas principales de la serie. Su personaje compartió el centro de la historia con Dana Sue Sullivan, interpretada por Brooke Elliott, y Helen Decatur, a cargo de Heather Headley.

Las cinco temporadas de “Dulces Magnolías” permanecen disponibles en Netflix.

¿De qué trata “Ladies of the House”, la nueva serie de Netflix?

“Ladies of the House” será la nueva producción de Sheryl J. Anderson para Netflix y estará basada en la novela de Lauren Edmondson.

La historia seguirá a tres mujeres: Daisy, Cricket y Wallis Richardson. Después de la muerte inesperada del dueño de una bodega, su esposa y sus dos hijas adultas tendrán que enfrentar los problemas familiares y, al mismo tiempo, encontrar una manera de mantener el negocio.

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, las protagonistas deberán enfrentar conflictos relacionados con la familia, el negocio, sus relaciones y los hombres que forman parte de sus vidas. La historia también tendrá como uno de sus ejes la amistad entre las tres mujeres.

La nueva producción vuelve a reunir a Anderson y Garcia Swisher, aunque no se trata de una continuación de “Dulces Magnolías”.

Netflix presentó el proyecto como una nueva historia familiar que combina relaciones, romance y conflictos alrededor de una bodega. La plataforma todavía no ha informado una fecha de estreno para la serie.

Así, mientras “Dulces Magnolías” llega a su fin después de cinco temporadas, su creadora y una de sus protagonistas ya tienen una nueva historia para Netflix.

Para los seguidores de Serenity, sin embargo, queda una pregunta sin respuesta: ¿qué habría pasado con Maddie, Dana Sue, Helen y los demás personajes si la serie hubiera tenido una sexta temporada?

Por ahora, esa historia tendrá que quedarse en las posibilidades que Sheryl J. Anderson había pensado para una continuación que finalmente nunca llegará a Netflix.