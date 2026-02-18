Angelina Jolie podría dejar Estados Unidos: así ha construido su vida como mamá de seis hijos

Recientemente, la actriz Angelina Jolie ha vuelto a acaparar titulares tras darse a conocer que estaría considerando dejar Estados Unidos para mudarse a un país de Asia.

De acuerdo con fuentes cercanas a la revista People, esta decisión estaría relacionada con el acuerdo de custodia que mantiene con Brad Pitt, el cual le condicionaba permanecer en Los Ángeles mientras sus hijos sean menores de edad. Sin embargo, varios de ellos ya han alcanzado o están por alcanzar la mayoría de edad, lo que abriría la puerta a un nuevo comienzo para la actriz.

Más allá de la polémica, lo cierto es que Angelina Jolie ha construido una historia familiar que siempre ha estado bajo el ojo público.

Brad Pitt y Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie mantuvieron una relación que dio la vuelta al mundo durante más de una década. Se conocieron en 2004 mientras rodaban la película Mr. & Mrs. Smith, y desde entonces su química fue evidente.

En 2006 hicieron su primera aparición oficial en una alfombra roja como pareja. Años después, el 23 de agosto de 2014, sellaron su historia de amor con una boda íntima.

Para entonces ya habían formado una familia numerosa que combinaba adopciones e hijos biológicos, convirtiéndose en una de las más mediáticas de Hollywood.

¿Cuántos hijos tiene Angelina Jolie? Foto: Pinterest

Angelina Jolie: madre por primera vez y el inicio de su gran familia

Antes de su relación con Pitt, Angelina ya había iniciado su camino en la maternidad.

Maddox Chivan Jolie-Pitt

A los 26 años, adoptó en Camboya a su primer hijo, Maddox Chivan Jolie-Pitt, en 2002. En ese momento aún no conocía a Brad Pitt. El pequeño tenía apenas siete meses cuando llegó a su vida.

En 2006, Pitt formalizó la adopción y Maddox llevó oficialmente su apellido. Actualmente tiene 24 años y se está formando como piloto, manteniéndose enfocado en su futuro profesional.

¿Cuántos hijos tiene Angelina Jolie? Foto: Pinterest

Pax Thien

En marzo de 2007, Angelina adoptó a Pax Thien en un orfanato de Ho Chi Minh, Vietnam. Aunque ya tenía una relación con Pitt, en ese momento no estaban casados, por lo que la adopción se realizó inicialmente solo a nombre de ella debido a las leyes locales.

Hoy, con 22 años, Pax ha mostrado interés por el mundo cinematográfico, pero detrás de cámaras, incursionando en el área de producción.

¿Cuántos hijos tiene Angelina Jolie? Foto: Pinterest

Zahara Marley

Zahara fue adoptada en 2005 en Etiopía cuando tenía siete meses. Al igual que sus hermanos mayores, inicialmente fue adoptada por Jolie como madre soltera, y más adelante Pitt también formalizó la adopción.

Actualmente tiene 20 años y ha optado por un perfil más discreto, enfocada en sus estudios y con un interés creciente por la moda.

¿Cuántos hijos tiene Angelina Jolie? Foto: Pinterest

Shiloh Nouvel

Shiloh es la primera hija biológica de la pareja. Nació el 27 de mayo de 2006, cuando Angelina tenía 30 años.

Hoy, la joven se dedica a la danza y la coreografía, mostrando una fuerte inclinación por las artes. En 2024 solicitó legalmente eliminar el apellido Pitt, una decisión que generó conversación mediática.

¿Cuántos hijos tiene Angelina Jolie? Foto: Pinterest

Knox Léon y Vivienne Marcheline

Los mellizos nacieron el 12 de julio de 2008 en Francia y son los hijos menores de la expareja.

Con 17 años, mantienen un bajo perfil y suelen acompañar a su madre en algunos eventos públicos. También han tenido pequeñas participaciones en producciones cinematográficas, principalmente en doblaje y asistencia de producción.

¿Cuántos hijos tiene Angelina Jolie? Foto: Pinterest

La actriz no solo se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la industria del cine, sino también como una madre que, a pesar de la exposición mediática, ha procurado estar presente en los momentos importantes de sus hijos.

Ahora, ante un posible cambio de residencia fuera de Estados Unidos, la actriz podría estar lista para comenzar una nueva etapa, tanto personal como familiar.