¿Aleks Syntek cantará reguetón? Busca reconciliarse con el género urbano

Aleks Syntek quiere dejar atrás las críticas y polémicas que ha protagonizado durante varios años por sus comentarios contra el reguetón. Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el cantante reconoció que hizo declaraciones que no fueron correctas y expresó su intención de reconciliarse con los representantes del género urbano.

Lejos de continuar con los enfrentamientos, el intérprete considera que la música debería servir para unir a los artistas. Por ello, admitió que se equivocó al hablar de algunos exponentes del reguetón, especialmente porque siente respeto por varios de ellos.

Aleks Syntek @syntekoficial

"Dije cosas que no debí decir, le dije cosas a gente que les guardo mucho respeto. En el juego de la música no hay enemigos, es para que conciliemos, no para que peleemos", declaró el artista, quien también confesó que en su vida personal llega a bailar canciones de este género.

¿Por qué Aleks Syntek criticó el reguetón?

Detrás de sus opiniones contra la música urbana había una frustración relacionada con su carrera. Aleks Syntek explicó que el crecimiento del reguetón cambió la industria y redujo las oportunidades de trabajo para quienes se dedicaban a otros estilos, como el pop y el rock.

Aleks Syntek @syntekoficial

Desde su perspectiva, el éxito alcanzado por los artistas urbanos provocó que otros géneros perdieran espacios importantes. Esa situación, reconoció, despertó en él sentimientos de enojo y terminó influyendo en la forma en la que se expresaba públicamente.

"No dejen sin trabajo a los músicos desesperados como yo, tuvieron tanto éxito que nos dejó sin trabajo y estamos enojados. Por eso les agarré mucho coraje. Quiero que me dejen hacer rock y como nadie lo está escuchando, me siento deprimido y me pasa esto de que me pongo loquito".

Aleks Syntek Foto: Cuartoscuro

Además de reconocer el origen de su molestia, el cantautor habló sobre las consecuencias emocionales que han tenido las polémicas en su vida. Aleks Syntek señaló que lleva varios años enfrentándose a comentarios y versiones que se modifican conforme se difunden.

"Llevo 8 años que no descanso y no duermo porque todos los días sale un teléfono descompuesto".

Aleks Syntek propone colaborar con un reguetonero

Como una manera de cerrar este capítulo, el cantante planteó la posibilidad de grabar una canción con algún representante del reguetón. Su propuesta sería crear un tema que mezcle ambos estilos.

Aleks Syntek

"Quisiera invitar a un reguetonero que haga un pop conmigo o yo me voy a su disco y hacemos algo más pop. Podría ser una coyuntura para firmar la pipa de la paz".

Hay que recordar que Aleks Syntek ha criticado duramente a los exponentes del reguetón como Bad Bunny o Dani Flow, quien también ha emitido comentarios en contra del cantante de pop por defender al género urbano.