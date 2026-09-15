Zack Snyder responde a las acusaciones de homofobia y defiende la película 300

El director Zack Snyder enfrentó de manera directa las acusaciones de homofobia y fascismo que persiguen su filmografía durante años. El cineasta rompió el silencio en una reciente entrevista concedida a la revista Variety con motivo del lanzamiento de su nuevo proyecto titulado 'The Last Photograph'. Las redes sociales reavivaron el debate sobre la supuesta carga ideológica de sus producciones cinematográficas más populares en la actualidad.

Durante la charla con el medio estadounidense, el realizador rememoró la polémica recepción del largometraje '300' en el Festival de Berlín. Aquella proyección provocó abucheos masivos y abandonos voluntarios de la sala por parte de diversos espectadores molestos. Los críticos señalaron al filme estrenado en 2006 por presuntos mensajes extremistas y conservadores dentro de su propuesta visual.

Zack Snyder en la Ciudad de México. Foto: Grosby Group

Un asistente preguntó directamente al director si la producción adoptaba una postura favorable hacia la comunidad LGBTQ+ o hacia el sector armamentista estadounidense. El cineasta respondió sin titubeos y afirmó su apoyo total a la diversidad sexual. Aseguró que la obra cinematográfica representa una de las muestras más abiertamente homosexuales de la historia del cine comercial de gran presupuesto.

La defensa de 300 y su fuerte carga homoerótica

El responsable de 'La Liga de la Justicia' matizó sus declaraciones sin perder la ironía que caracteriza su personalidad pública ante los medios. El cineasta definió la aventura de los guerreros espartanos como un producto visual capaz de alterar la orientación del público asistente. Lanzó una frase contundente sobre los espectadores que ingresan a las salas con una perspectiva tradicional y se marchan transformados.

La estética visual de la cinta basada en el cómic de Frank Miller explotó la musculatura y el físico de los actores principales en cada secuencia de acción. Esa representación desató debates interminables sobre la intencionalidad erótica detrás de los combates sangrientos en el campo de batalla. El autor asumió los elementos visuales sin complejos ni disculpas públicas frente a la prensa internacional.

300 fue una película muy exitosa. Foto: Warner Bros

Obviamente soy pro-gay. He hecho la película más gay jamás hecha. Siempre digo: 'Mira, hay pocas películas en las que la gente entra heterosexual y sale gay, y '300' es una de ellas'"

Las críticas actuales volvieron a intensificarse tras el estreno de su más reciente trabajo en la red social X. Diversos usuarios calificaron su trabajo con términos despectivos vinculados a la intolerancia y al pensamiento autoritario. El creador rechazó categóricamente tales etiquetas descontextualizadas que circulan frecuentemente en internet.

El rechazo tajante a las etiquetas de fascismo

El director negó rotundamente cualquier cercanía ideológica con el fascismo o corrientes políticas totalitarias similares a lo largo de su carrera. Ante los señalamientos sobre su supuesta orientación bisexual utilizados como ataque digital, el realizador ironizó con una respuesta directa y relajada. Atribuyó los ataques al constante enaltecimiento del cuerpo masculino en sus encuadres fotográficos más icónicos.

Zack Snyder en una conferencia de prensa. Foto: Grosby Group

Las declaraciones públicas consolidan la postura desafiante del cineasta frente a la polarización digital de las audiencias actuales en internet. Zack Snyder desmarca su obra de interpretaciones políticas malintencionadas y abraza la provocación visual como sello característico de su trayectoria. Sus películas continúan generando fricciones culturales a dos décadas de su debut en las salas de cine comercial alrededor del mundo.