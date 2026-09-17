¿Cazzu cancela sus conciertos? Esto se sabe de su estado de salud y las nuevas fechas de Latinaje

Cazzu anunció la modificación de algunas fechas de su gira Latinaje en Vivo debido a un problema de salud que le impide presentarse en los conciertos programados para Guatemala y Costa Rica.

La cantante argentina confesó que desde hace varios días enfrenta una infección que describió como bastante fuerte y, pese a los esfuerzos para recuperarse, no logró estar en condiciones para ofrecer el espectáculo.

Cazzu explicó que contrajo un virus que identificó como influenza IG: @cazzu

¿Por qué Cazzu canceló sus shows de Latinaje?

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, Cazzu explicó que contrajo un virus que identificó como influenza y que los síntomas le impidieron recuperarse a tiempo para cumplir con las próximas fechas de su gira.

“Me reporto desde el confinamiento”, explicó Cazzu en el mensaje que compartió con sus seguidores.

Este es un mensaje especial para mi gente de Guatemala y Costa Rica. Hace unos días atrás me agarró un virus, una influenza, una cosa ahí bastante potente. Empecé a buscar a través de todos los medios recuperarme para cumplir con nuestra cita, tal como se los había prometido, pero bueno, no lo conseguí.

La cantante destacó que su show está sostenido 100 por ciento en vivo, tanto por la voz como por los instrumentos, razón por la cual decidió no presentarse mientras continúa enferma.

No logré recuperarme del todo, no por lo menos para dar un show como lo es Latinaje, es un show que está sostenido 100 por ciento en vivo, con la voz en vivo, con los instrumentos en vivo. Y si no hay salud no lo podemos ejecutar. Con toda la tristeza que me genera, les quiero prometer que nos vamos a ver, vamos a reprogramar estas fechas.

Cazzu no proporcionó mayores detalles sobre su estado de salud ni confirmó otro diagnóstico además de la influenza que mencionó en su mensaje. Finalmente, la argentina se despidió de sus seguidores y agradeció la comprensión ante su situación.

“Me reporto desde el confinamiento”, explicó Cazzu en el mensaje que compartió con sus seguidores IG: @cazzu

¿Qué conciertos de Latinaje canceló Cazzu?

Las presentaciones afectadas corresponden a Guatemala y Costa Rica, programadas originalmente para el 18 y 19 de septiembre de 2026, respectivamente.

El concierto de Guatemala estaba anunciado para el viernes 18 de septiembre en el Parque de la Industria.

Por su parte, el concierto de Costa Rica estaba previsto para el sábado 19 de septiembre en Parque Viva, en San José.

Ambas fechas forman parte de la expansión internacional de Latinaje en Vivo, gira que llevó a Cazzu por distintos países de Latinoamérica y que también incluyó presentaciones en Estados Unidos.

Las presentaciones afectadas corresponden a Guatemala y Costa Rica IG: @cazzu

¿En qué fechas se reprogramaron los concierto de Cazzu?

A diferencia de Costa Rica, la presentación de Guatemala ya cuenta con una nueva fecha.

De acuerdo con la información difundida por Cazzu, el concierto fue reprogramado para el sábado 14 de noviembre de 2026, aunque ahora tendrá como sede el Jardín del Gigante, Ciudad Cayalá.

Mientras que el concierto de Costa Rica aún no cuenta con una fecha exacta, está anunciado para el mes de noviembre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva. Los organizadores del evento indicaron que los detalles sobre la fecha del show serán confirmados a través de @plus.entertainmentcr y @cmg.wta.

Cabe destacar que en el comunicado difundido por la cantante se indica que las entradas que ya habían sido adquiridas para los conciertos pospuestos son válidas para estas nuevas fechas. No obstante, quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de solicitar el reembolso correspondiente mediante los canales establecidos por los promotores locales.

La presentación de Cazzu en Guatemala ya cuenta con una nueva fecha IG: @cazzu

Latinaje, la gira con la que Cazzu recorre Latinoamérica

La cancelación ocurre en medio de una etapa internacional de Latinaje en Vivo, gira con la que Cazzu ha llevado su propuesta musical a diferentes ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa.

El recorrido está relacionado con Latinaje, álbum que marcó una nueva etapa en la propuesta musical de la argentina y que dio nombre a su actual gira.

Durante 2026, Cazzu llevó el espectáculo a Estados Unidos por primera vez en su carrera, donde contó con algunos sold out en sus shows. El recorrido también incluyó distintas ciudades de México y países como Bolivia, además de las fechas anunciadas para Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España.

La pausa provocada por su estado de salud modifica únicamente las próximas presentaciones de Guatemala y Costa Rica, mientras el resto del calendario deberá seguirse a través de los canales oficiales de la cantante y los promotores de cada espectáculo.

Cazzu llevó el espectáculo a Estados Unidos por primera vez en su carrera, donde contó con algunos sold out en sus shows. IG: @cazzu

¿Cazzu volverá a los escenarios?

La cantante no ha anunciado una pausa definitiva de Latinaje en Vivo. Su mensaje se concentró en explicar la necesidad de posponer las próximas presentaciones debido a su estado de salud actual.

Cazzu también dejó claro que su intención es reencontrarse con sus seguidores una vez que se encuentre recuperada y pueda ofrecer el espectáculo bajo las condiciones que requiere.

Por ahora, la prioridad para la artista es recuperarse de la influenza que le impidió cumplir con los conciertos del 18 y 19 de septiembre.

La reprogramación permite que el público de Guatemala ya tenga una nueva fecha para el encuentro con la cantante, mientras que los asistentes de Costa Rica deberán esperar la confirmación de los organizadores.