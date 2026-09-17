Meryl Streep dará voz a Aslan: revelan su sorprendente aspecto en la nueva película de Narnia

Aslan de Narnia tendrá una voz conocida en su regreso al cine: Meryl Streep interpretará al león en Narnia: El sobrino del mago, la película dirigida por Greta Gerwig. Además de revelar quién dará vida al personaje, una nueva portada de Empire permite ver por primera vez el aspecto que tendrá en esta adaptación.

La imagen presenta a un Aslan con ojos de distintos colores y marcas rojas en el rostro. Su apariencia se aleja de la que muchos espectadores recuerdan de las películas anteriores, y uno de los referentes que Gerwig tomó para diseñarlo fue David Bowie.

Saga de Las Crónicas de Narnia. Foto: Disney

¿Por qué Meryl Streep será la voz de Aslan?

Para Gerwig, encontrar la voz del león era una decisión importante. Aslan ocupa un lugar central en los libros de C. S. Lewis, por lo que la directora buscaba a alguien capaz de transmitir su sabiduría y, al mismo tiempo, conservar el sentido de maravilla que caracteriza a Narnia.

En una entrevista con Empire, explicó qué esperaba de la persona elegida para el papel:

Foto: Instagram merylstreep

“Quería a alguien profunda, pero no pretenciosa, con presencia, pero sin aires de solemnidad. Alguien que pudiera transmitir profundidad y emoción, así como alegría y deleite”.

La cineasta también habló de la edad y la trayectoria que tenía en mente. Su descripción terminó por conducirla a Streep, con quien ya había trabajado en Mujercitas.

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“Quería a alguien mayor de 70 años, con la sabiduría que da la experiencia, pero también con la capacidad de asombro infantil. Y, además, que fuera una de las mejores actrices de todos los tiempos. La lista no es muy larga”.

Así, Streep se suma a esta nueva versión de la saga mediante su voz. La portada muestra cómo lucirá Aslan, aunque los espectadores todavía tendrán que esperar para verlo y escucharlo en una escena de la película.

Así es el primer vistazo de Aslan en la nueva película de Narnia

El rostro del león es el protagonista de la portada publicada por Empire. Sus ojos de diferente color y las rayas rojas son los rasgos que más destacan de esta versión, cuyo diseño incorpora la influencia visual de Bowie mencionada por Gerwig.

La revelación coincide con otra novedad de la producción. El 16 de septiembre, Netflix presentó el logo animado de Narnia: El sobrino del mago y compartió una fotografía de la directora durante el rodaje.

En esa imagen, Gerwig aparece junto a una cámara mientras observa el trabajo del equipo. También se alcanza a ver una calle del set que parece recrear Londres. Por ahora, Netflix ha mostrado material de la producción, pero aún no ha publicado un tráiler con escenas de la cinta.

¿De qué tratará Narnia: El sobrino del mago?

La historia está basada en el libro de C. S. Lewis que cuenta cómo surgió el mundo de Narnia. Será la primera adaptación cinematográfica de ese relato, pues las películas anteriores comenzaron con los acontecimientos de El león, la bruja y el armario.

David McKenna y Beatrice Campbell interpretarán a los jóvenes protagonistas. Junto a ellos, el reparto incluye a Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Daniel Craig y Meryl Streep.

Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian. Foto: Disney

El estreno está previsto para 2027. Habrá preestrenos en IMAX a partir del 10 de febrero y la llegada a cines está programada para el 12 del mismo mes. Después, la película se incorporará a Netflix el 2 de abril.