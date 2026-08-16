Zack Snyder publica foto con Ben Affleck y crecen rumores de su regreso como Batman

Zack Snyder podría estar preparando su regreso al universo de DC con un proyecto que volvería a reunir a Ben Affleck y Henry Cavill como Batman y Superman. Por ahora, todo se mantiene como un rumor, pero información difundida por Cosmic Book News asegura que el director desea adaptar El regreso del Caballero Oscuro, la famosa historia escrita por Frank Miller.

La posibilidad ha llamado la atención de los seguidores del llamado SnyderVerse, pues el cineasta buscaría recuperar a los dos actores que protagonizaron Batman v Superman: El origen de la justicia. Además, una reciente fotografía publicada por Snyder junto a Affleck aumentó las especulaciones sobre una posible colaboración.

Zack Snyder quiere que Ben Affleck vuelva como Batman

De acuerdo con Cosmic Book News, Snyder tendría interés en llevar a la pantalla grande una adaptación de El regreso del Caballero Oscuro, uno de los cómics más reconocidos de Batman. La supuesta intención del cineasta sería realizar una producción de gran escala y pensada para disfrutarse en formato IMAX.

Ben Affleck sería la primera opción del director para interpretar nuevamente a Bruce Wayne. El actor debutó como el vigilante de Gotham en Batman v Superman y posteriormente retomó al personaje en Liga de la Justicia, Zack Snyder’s Justice League y otras producciones de DC.

Hasta el momento, ni Snyder, Affleck ni los estudios involucrados han confirmado oficialmente la existencia de la película. La información proviene del medio citado, por lo que el proyecto debe manejarse únicamente como una posibilidad.

¿La película de El regreso del Caballero Oscuro está lista?

Jay Oliva, productor y artista de guiones gráficos que trabajó con Snyder en Batman v Superman, estaría relacionado con el supuesto largometraje. Según Cosmic Book News, Oliva aseguró que el proyecto podría avanzar una vez que se resuelvan asuntos empresariales pendientes entre los estudios.

“La película de ‘El Regreso Del Caballero Oscuro’ está lista para iniciar su producción”, habría señalado.

El mismo reporte sostiene que, pese al interés del director, no podría presentarse alguna oferta formal a Ben Affleck mientras Warner resuelve el proceso mencionado por el medio. Por esta razón, actualmente no existiría un acuerdo firmado con el actor.

Ben Affleck

Tiempo atrás, Snyder también habló sobre su deseo de adaptar la obra de Frank Miller, aunque sus declaraciones tampoco representan una confirmación de que Warner Bros. haya aprobado el proyecto.

Foto de Zack Snyder con Ben Affleck aumenta los rumores

Poco después de que comenzara a circular la versión sobre el posible regreso de Affleck como Batman, Snyder compartió una fotografía en la que aparece junto al actor durante las grabaciones de Batman v Superman.

“Construye tus alas en la caída… Ben y yo en el set de BvS”, escribió el director en la publicación.

Otro detalle que despertó la emoción de los seguidores fue la música elegida para acompañar la imagen. Snyder utilizó We Do This Together, tema compuesto por Tom Holkenborg para la banda sonora de Zack Snyder’s Justice League.

La fotografía no confirma que ambos estén trabajando en una nueva película. Sin embargo, el momento en que fue publicada y las referencias a sus anteriores producciones de DC hicieron que aumentaran los rumores sobre el futuro de Affleck como el Caballero Oscuro.

Henry Cavill también regresaría como Superman

El supuesto plan de Snyder no se limitaría al regreso de Batman. Cosmic Book News señala que el director también querría contar nuevamente con Henry Cavill para interpretar a Superman.

La presencia del Hombre de Acero sería importante porque el personaje tiene un papel fundamental en El regreso del Caballero Oscuro. En la historia de Frank Miller, Superman continúa trabajando discretamente para el gobierno, mientras Bruce Wayne lleva aproximadamente una década retirado.

Henry Cavill REUTERS

Cuando Batman decide regresar para combatir el crimen en Gotham, las acciones de ambos héroes los colocan en lados contrarios. El conflicto termina con una intensa pelea entre Superman y Batman en Crime Alley.

Snyder ya presentó en Batman v Superman una versión inspirada en este enfrentamiento. No obstante, el proyecto del que ahora se habla estaría basado de una forma más directa en la historia original de Miller.