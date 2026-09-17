La Casa de los Famosos 2026: ¿quiénes son los nominados del 16 de septiembre?

La Casa de los Famosos 2026 se acerca a su final y cada nominación puede cambiar el rumbo de la competencia. Durante la octava semana, los habitantes participaron en una gala con una dinámica distinta a la habitual, mientras una decisión de la líder puso a uno de sus compañeros directamente en riesgo.

La placa quedó integrada por seis participantes, aunque no todos llegaron a ella de la misma manera. Entre cajas fuertes, puntos que podían sumarse o restarse y una nominación directa, la noche dejó varias sorpresas.

Captura de pantalla La Casa de los Famosos

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026?

Los seis habitantes que quedaron en la placa de la octava semana son:

Ese Pérez

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Karina Torres

Memo Schutz

Mariana Ochoa

Facebook: La casa de los famosos

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Ese Pérez. Su nombre no apareció por los puntos que recibió durante la gala, sino por una nominación directa que lo colocó automáticamente en riesgo.

Mariana Ochoa, quien se convirtió en la última líder de la temporada, obtuvo el beneficio de enviar a un compañero a la placa. Eligió a Ese Pérez después de las diferencias que ambos tuvieron dentro de la casa en los días previos.

Los otros nombres se definieron durante una nominación que obligó a los habitantes a cambiar su forma de repartir puntos.

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¿Cómo fue la octava nominación?

Antes de votar, cada participante tuvo que elegir una de las llamadas “cajas fuertes del destino”. Según la caja seleccionada, debía utilizar una ruleta, dados o cartas para determinar cómo quedaría su nominación.

La dinámica incluía valores positivos y negativos, por lo que los puntos podían cambiar durante el proceso. Esto hizo que los resultados de la gala fueran diferentes a los de una votación realizada con las reglas habituales.

@lacasadelosfamososmexico

Ernesto Laguardia terminó con cinco puntos y Cynthia Klitbo acumuló cuatro. Karina Torres y Memo Schutz recibieron un punto cada uno. Mariana Ochoa, en cambio, cerró con menos dos puntos y aun así quedó incluida en la placa. Ese Pérez ya estaba nominado por la decisión directa de Mariana.

¿Cuándo será la próxima eliminación?

Durante la gala de eliminación del domingo se conocerá qué habitante deberá abandonar La Casa de los Famosos México. Sin embargo, las actividades que faltan esta semana todavía podrían modificar la placa antes de que llegue ese momento.

Las votaciones oficiales se habilitan durante las galas y funcionan mediante voto positivo. Esto significa que el público debe apoyar al participante que quiere mantener dentro de la competencia.

La Casa de Los Famosos México

La eliminación llega cuando el reality está cada vez más cerca de su desenlace. La cuarta temporada comenzó el 26 de julio y tiene prevista su final para el 4 de octubre, fecha en la que se conocerá al ganador del premio de cuatro millones de pesos.