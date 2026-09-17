¡Ahora son 4! Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi le dan la bienvenida a su segundo bebé

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi están viviendo una nueva etapa como padres. La pareja ha ampliado nuevamente su familia con la llegada de un segundo bebé, también a través de la adopción, de acuerdo con información publicada por People este jueves 17 de septiembre.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptan a un segundo bebé

La noticia llega poco más de un año después de que la actriz de Stranger Things y el hijo del músico Jon Bon Jovi anunciaran que habían dado la bienvenida a su primera hija mediante el mismo proceso.

La pareja ya había dado la bienvenida a su primera hija mediante adopción en 2025 y desde entonces ha evitado revelar su nombre o mostrar públicamente su rostro. IG milliebobbybrown

Por ahora, ambos han decidido mantener los detalles sobre el nuevo integrante de la familia en privado y no han revelado públicamente su nombre.

La llegada del bebé no fue anunciada directamente por la pareja. Sin embargo, una publicación que Millie compartió recientemente en redes sociales habría dado una pequeña pista sobre el cambio que estaba viviendo su familia.

La pista que Millie Bobby Brown dejó sobre su segundo bebé

El pasado 7 de septiembre, Brown publicó fotografías y videos de unas vacaciones familiares en Italia. En una de las imágenes audiovisuales, la actriz aparece cargando a su primera hija mientras Jake Bongiovi camina al lado de ella.

Una publicación de Millie Bobby Brown durante sus vacaciones en Italia habría dado una pista sobre la llegada del segundo bebé, días antes de que se conociera la noticia. IG milliebobbybrown

Lo que llamó la atención fue que el joven llevaba un portabebés. Aunque en ese momento no se conocía públicamente la llegada de un nuevo bebé, el detalle comenzó a despertar comentarios entre sus seguidores.

La pareja se encontraba disfrutando de unos días de descanso en los Dolomitas, una zona montañosa italiana, donde compartieron algunos momentos de su vida familiar. Como ha ocurrido desde que se convirtieron en padres, Brown evitó mostrar el rostro de su hija.

Ahora, tras la confirmación de People, aquella imagen adquiere un significado diferente y se convierte en una de las primeras pistas públicas de que la familia había crecido.

Para Millie Bobby Brown, adoptar siempre fue parte de sus planes de vida y la actriz ha explicado que sueña con formar una familia grande Foto: Grosby

¿Cómo ha sido la maternidad para Millie Bobby Brown?

Cuando anunciaron que se habían convertido en padres por primera vez, en agosto de 2025, Millie y Jake dejaron claro que querían vivir esta etapa con tranquilidad.

La protagonista de Stranger Things y su esposo se convirtieron en padres por segunda ocasión y han decidido mantener los detalles sobre el nuevo integrante de la familia en privado. IG milliebobbybrown

Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, expresaron entonces en un comunicado conjunto.

Desde ese momento, han mantenido el nombre y el rostro de su hija fuera del ojo público. Brown ha explicado que esta decisión busca proteger su historia y permitir que sea ella quien, cuando tenga la edad suficiente, decida si quiere compartir aspectos de su vida.

La actriz también ha hablado abiertamente sobre su deseo de adoptar. Antes de convertirse en madre, explicó que la idea de formar una familia había estado presente en su vida desde pequeña y que no veía una diferencia esencial entre tener hijos biológicos y adoptar.

Así ha sido la relación de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Brown y Bongiovi comenzaron su relación en 2021 e hicieron público su compromiso en 2023. Un año después celebraron su boda en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos.

El matrimonio de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comenzó una nueva etapa de la paternidad mientras mantienen una postura firme para proteger la privacidad de sus hijos. | IG milliebobbybrown

Desde entonces, su relación ha evolucionado rápidamente: matrimonio, primera hija y ahora un segundo bebé han marcado sus primeros años como esposos.

La protagonista de Stranger Things ha reconocido que desea construir una familia numerosa y que la maternidad era uno de sus sueños desde niña. Para ella, además, crecer en una familia de cuatro hermanos influyó en la idea de querer ofrecer a sus propios hijos una dinámica similar.

Ahora, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi son oficialmente una familia de cuatro. Aunque todavía no han compartido fotografías ni detalles del nuevo bebé, todo indica que continuarán siguiendo la misma filosofía que adoptaron desde el nacimiento de su primera hija: preservando su intimidad.