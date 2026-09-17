Netflix y SEGA firman alianza para crear la película Crazy Taxi, así como series de Sonico y más

Los fanáticos de Sonic y otros personajes de SEGA podrán disfrutar en los próximos años de una mayor producción de videojuegos y series, así como posiblemente películas, esto gracias a la alianza que ha firmado la compañía japonesa con la empresa de streaming Netflix.

El objetivo del acuerdo permitirá llevar varias de las franquicias más emblemáticas de la compañía japonesa al catálogo global del gigante del streaming. Según informa la empresa en un comunicado, la capacidad de colaboración abarca diversos formatos, estilos y géneros —desde la comedia de acción en live-action hasta la animación infantil y el drama criminal.

Crazy Taxi al cine

El primer gran proyecto que llegará a las pantallas con esta alianza es el lanzamiento de una película de Crazy Taxi, el icónico título de carreras arcade nacido en 1999 que se convirtió en uno de los simuladores en 3D más significativos de la era.

La adaptación cinematográfica estará escrita por la dupla integrada por Dan Gregor y Doug Mand, reconocidos por su trabajo en la versión de 2025 de The Naked Gun. La producción ejecutiva correrá a cargo de Neal H. Moritz, Toby Ascher y Toru Nakahara, creativos detrás del éxito comercial de la franquicia de Sonic en el cine.

Además del proyecto de Crazy Taxi, ambas compañías confirmaron el desarrollo de nuevas producciones basadas en otros títulos clave de la marca:

Sonic the Hedgehog: Una nueva serie animada enfocar a un público infantil de edad preescolar superior, desarrollada por Carlos Stevens y Toru Nakahara , que ofrecerá un tono cómico pero dinámico para los más jóvenes.

Una nueva enfocar a un público infantil de edad preescolar superior, desarrollada por , que ofrecerá un tono cómico pero dinámico para los más jóvenes. Stranger than Heaven: Un largometraje de acción real desarrollado en conjunto con Ryu Ga Gotoku Studio (creadores de la saga Like a Dragon / Yakuza). Ambientado en el Japón de principios del siglo XX, la trama seguirá el ascenso de un extranjero que pasa de la pobreza a convertirse en un temido yakuza y magnate del entretenimiento.

La producción de juegos para la plataforma no ha sido descartado. En la pasada Copa del Mundo FIFA 2026, Netflix tuvo en exclusiva el juego oficial y la alianza con SEGA abre esa posibilidad.