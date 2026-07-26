Spencer Tunick desnuda a 500 personas para formar bandera LGBTQ+

El fotógrafo neoyorquino Spencer Tunick reunió a alrededor de 500 personas en el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, España, como parte de la obra Gran Spectrum.

Con los cuerpos desnudos y pintados con los colores del arcoíris, los asistentes formaron una bandera frente a la catedral de Santa Ana para realizar una declaración visual a favor de la igualdad, el reconocimiento y los derechos para la comunidad LGBTQ+.

Spencer Tunick reunió formó la bandera de la comunidad como parte de su instalación "Grand Spectrum" AFP

Desde las primeras horas del domingo, cientos de personas se dieron cita frente a la catedral para pintar sus cuerpos desnudos con uno de los once colores que formaron la famosa bandera de la comunidad

Conforme cada participante llegaba, recibía un bote de pintura corporal que cada quien se aplicaba en calles aledañas al zócalo para luego dirigirse a la zona central, donde el fotógrafo iba reorganizando las filas.

Además de la sesión principal, el fotógrafo realizó más tomas en una segunda locación, a la que no tuvieron acceso los medios de comunicación y que publicará más adelante.

Spencer Tunick reunió formó la bandera de la comunidad como parte de su instalación "Grand Spectrum" AFP

El reto de color para Spencer Tunick

En entrevista para Excélsior en junio pasado, el artista comentó que llevaba meses experimentando con los colores y detalló que este sería un reto en su carrera por la cromática empleada.

“He estado probando colores de pintura corporal durante todo el verano con mis amigos y mi esposa. Hemos perfeccionado 11 colores que corresponden a los de la bandera del orgullo. Ésta será la mayor cantidad de colores con la que he trabajado”, contó.

Tunick agregó que empezó a trabajar con colores “porque sentía que las personas desnudas ya formaban una especie de sustancia, como una manta surrealista que cubría la ciudad. Los tonos naturales de la piel son parecidos entre sí: bronceados, beige, marrones y blancos..

Con su intervención, Spencer Tunick convirtió durante unos minutos a esta plaza en un símbolo de diversidad, libertad y reivindicación de los derechos LGTBIQA+.

Spencer Tunick reunió formó la bandera de la comunidad como parte de su instalación "Grand Spectrum" AFP

El artista dirigió a los voluntarios desde un andamio y desde la azotea de los edificios principales de la zona y buscó aprovechar la luz de las primeras horas del día para capturar las fotos de la instalación.

Esta intervención es parte de la programación del festival Culture & Business Pride 2026, que hasta el próximo 1 de agosto reunirá en Gran Canaria conferencias, actividades culturales y actuaciones centradas en la defensa de los derechos humanos y la diversidad.

Con esta bandera monumental, Las Palmas de Gran Canaria entra en el reducido grupo de ciudades elegidas por Spencer Tunick para crear sus instalaciones, entre las que también se encuentran la Ciudad de México, Nueva York, Barcelona, Londres, Viena y Sídney.