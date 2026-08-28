¿Regresa Gal Gadot como Wonder Woman al DCU de James Gunn? Esto dijo la actriz

La actriz israelí Gal Gadot rompió el silencio respecto a su continuidad como la icónica Wonder Woman dentro de la reestructuración cinematográfica que preparan los estudios de Warner Bros. La intérprete abordó directamente las especulaciones sobre su participación en el renovado DCU que dirigen actualmente los ejecutivos James Gunn y Peter Safran.

Los fanáticos del universo de superhéroes mantuvieron la incertidumbre durante los últimos meses sobre el destino de la princesa guerrera. La reconfiguración total de la franquicia provocó una ola de dudas alrededor de los actores originales que conformaron el extinto DC Extended Universe y sus respectivos papeles.

Gal Gadot corriendo como Wonder Woman. Foto: Warner Bros

Pasaron tres años desde la última vez que la audiencia vio a la actriz portando el legendario Lazo de la Verdad. Su aparición final ocurrió mediante un breve cameo en la película The Flash, cinta que cerró definitivamente la etapa anterior de la franquicia con una trama enfocada en el colapso del multiverso.

La artista encarnó por primera vez a la heroína hace una década en la película Batman v Superman, bajo la dirección del cineasta Zack Snyder. Aquella presentación marcó el inicio de un recorrido que incluyó dos películas en solitario y diversas participaciones grupales junto a otros héroes de la marca.

El veredicto final sobre su regreso

Durante una reciente entrevista para el medio especializado Screen Rant, Gal Gadot respondió finalmente a la incógnita y confirmó que no regresará para interpretar a Wonder Woman en los próximos proyectos. La actriz cerró la puerta a su participación en la nueva etapa del estudio, cediendo oficialmente el manto del personaje.

En la conversación, la intérprete zanjó el tema con elegancia y mostró su profundo agradecimiento por la oportunidad de encarnar a la guerrera amazona. Además, aprovechó el espacio mediático para desearle el mayor de los éxitos a la próxima actriz que decida portar la tiara y el escudo en la pantalla grande.

Wonder Woman con un arco. Foto: Warner Bros

"Es un personaje tan increíble que a muchos de nosotros nos importa tanto, así que, sea quien sea la que vaya a interpretarla, le deseo que disfrute de esta experiencia", declaró la estrella de Hollywood. Las palabras evidenciaron una despedida pacífica y sin resentimientos hacia los nuevos directivos.

La actriz reafirmó el cariño que guarda por la superheroína y el legado que construyó durante su estancia en la empresa. "Me siento muy agradecida por la oportunidad de ponerme sus botas y rendir homenaje a este personaje increíble y a todo lo que representa", puntualizó frente a los micrófonos.

El futuro de la Mujer Maravilla

Tras la salida oficial de la actriz, el puesto quedó vacante y la maquinaria de rumores de Hollywood comenzó a operar a máxima velocidad. Las filtraciones de la industria apuntan hacia la actriz Adria Arjona como la principal candidata para tomar el relevo en este codiciado papel cinematográfico.

Los reportes extraoficiales indican que la nueva versión del personaje haría su debut estelar en la cinta Man of Tomorrow. Esta película funcionará como la secuela directa de Superman, un proyecto que finalizó su rodaje recientemente bajo las órdenes directas del director y copresidente del estudio, James Gunn.

Gal Gadot deseó suerte a la próxima Wonder Woman. Foto: Warner Bros

El departamento de casting mantiene un hermetismo absoluto sobre el proceso de selección y evitó emitir cualquier tipo de confirmación oficial hasta el momento. Los productores ejecutivos analizan meticulosamente cada opción para garantizar un reinicio exitoso que logre conectar con las nuevas generaciones de espectadores.

La transición marca el fin de una era para los seguidores de la adaptación que inició en la década pasada. La nueva dirección del estudio apuesta por una narrativa fresca que permita explorar diferentes facetas de la mitología de las guerreras en sus futuros estrenos para cine y televisión.