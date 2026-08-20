Zack Snyder y Netflix preparan el regreso de la saga 300 con una serie precuela

Zack Snyder prepara su regreso al universo épico de Esparta. El director estadounidense desarrolla una serie precuela de la saga 300 en conjunto con la plataforma Netflix y los estudios Warner Bros.

Este proyecto televisivo aborda los eventos previos a la icónica película original de 2007. Los reportes recientes ubican al propio cineasta al frente de la producción y como encargado principal de dirigir el episodio piloto.

Gerard Butler como el rey Leónidas. Foto: Warner Bros

El equipo creativo ya formó una sala de guionistas para trazar la historia completa. Las compañías mantienen la etapa de preproducción bajo absoluto secreto y evalúan los guiones iniciales antes de otorgar la luz verde oficial.

Los primeros pasos del proyecto

La alianza entre Netflix y el director consolida una relación de varios años tras lanzar propuestas exitosas para el catálogo digital. La plataforma busca expandir franquicias probadas en la taquilla mundial para atraer a nuevas audiencias masivas.

El medio especializado Variety publicó en 2024 los primeros indicios de estas negociaciones iniciales. En aquel momento, Warner Bros Television buscó al creativo para plantear un regreso a la novela gráfica concebida por Frank Miller y Lynn Varley.

La nueva propuesta involucra a nombres conocidos dentro de la franquicia espartana original. Productores como Deborah Snyder, Wesley Coller, Gianni Nunnari, Mark Canton y Bernie Goldmann figuran en la lista de talentos que regresan para respaldar la serie.

300 fue una película muy exitosa. Foto: Warner Bros

El proyecto avanza con total cautela dentro de las oficinas de los estudios de Hollywood. Las empresas productoras evitan lanzar comunicados oficiales hasta asegurar la viabilidad comercial y narrativa de la propuesta para la pantalla chica.

Ninguna de las corporaciones involucradas emitió declaraciones sobre las posibles fechas de inicio de rodaje o estreno. Los ejecutivos mantienen bajo reserva el argumento principal y los periodos históricos exactos que explorarán los capítulos de esta violenta mitología.

El legado millonario de Esparta

La expansión de este universo narrativo genera alta expectativa entre los fanáticos del cine de acción. La historia original protagonizada por el actor Gerard Butler como el Rey Leónidas rompió récords de asistencia en las salas de cine internacionales.

La cinta de 2007 deslumbró al mundo entero con su estética visual revolucionaria. El uso de cámaras lentas, pantallas verdes y un alto contraste de colores estableció un modelo a seguir dentro del género de acción histórico.

El ejercito espartano. Foto: Warner Bros

El primer largometraje recaudó más de 450 millones de dólares en la taquilla global. La cifra la consolidó como uno de los estrenos de clasificación para adultos más exitosos y rentables de aquella década en la industria del entretenimiento.

Para el año 2014, los estudios lanzaron una secuela directa titulada 300: El origen de un imperio. Esta continuación exploró intensas batallas navales simultáneas y logró sumar otros 330 millones de dólares a las arcas de la franquicia.

300: El nacimiento de un imperio fue la secuela. Foto: Warner Bros

La estrategia actual de la plataforma de streaming apunta a revivir grandes éxitos del cine mediante formatos serializados. La llegada de los guerreros espartanos a la televisión promete elevar los estándares de espectacularidad visual en las producciones modernas.

Por el momento falta conocer el elenco oficial y los detalles profundos de esta nueva aventura épica. Los seguidores del cómic aguardan la confirmación definitiva y los perfiles de los guerreros que tomarán las armas bajo el mando de Zack Snyder.