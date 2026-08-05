¿Gemelas? Salma Hayek comparte video con su hija Valentina Paloma y su parecido se vuelve viral

Salma Hayek volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no fue por una alfombra roja o un nuevo proyecto en el cine. La actriz mexicana apareció junto a su hija, Valentina Paloma Pinault, en un nuevo episodio de Carversations, una serie de videos publicada en Instagram, y bastaron unos minutos frente a la cámara para que las redes sociales estallaran.

El episodio, difundido el 4 de agosto, muestra a madre e hija recorriendo las calles de Barcelona mientras visitan tiendas de ropa vintage, conversan sobre moda, redes sociales y comparten bromas que dejaron ver la relación tan cercana que mantienen.

Aunque el paseo estaba pensado como una charla relajada, hubo un detalle que rápidamente llamó la atención de los usuarios: el gran parecido físico entre Salma Hayek y Valentina.

Los comentarios no tardaron en aparecer y muchos coincidieron en que, más que madre e hija, parecían hermanas o incluso gemelas.

Una conversación espontánea que conquistó a los fans

Desde el inicio del video, Salma presentó a su hija con naturalidad antes de comenzar el recorrido por la ciudad española.

Mientras caminaban entre las tiendas, ambas hablaron sobre sus gustos al vestir y las prendas que esperaban encontrar. Valentina, de 18 años, confesó que recientemente comenzó a interesarse por las bailarinas, un tipo de calzado que antes no formaba parte de sus favoritos.

La conversación transcurrió sin un guion evidente, algo que fue bien recibido por los seguidores de la actriz. Lejos de una entrevista formal, el video mostró una dinámica cotidiana en la que ambas intercambiaban opiniones y se hacían bromas constantemente.

Uno de los momentos más divertidos ocurrió cuando Salma comentó, entre risas, sobre la forma de conducir de su hija. Valentina respondió con humor y aseguró que quizá manejaba mejor "en comparación" con su mamá, provocando un intercambio de risas que muchos calificaron como uno de los instantes más auténticos del episodio.

El curioso momento del pato y los videos de animales

Otro de los temas que llamó la atención fue la forma en que ambas utilizan las redes sociales.

Salma Hayek contó que suele enviarle a Valentina videos de animales porque considera que muchas veces ofrecen enseñanzas sobre la vida y ayudan a ver las cosas desde otra perspectiva.

La actriz explicó que disfruta compartir ese tipo de contenido con su hija y que incluso se ha convertido en una costumbre entre las dos.

En medio de esa conversación apareció uno de los momentos que más comentarios generó en redes sociales.

Salma Hayek REUTERS

Valentina hizo una broma sobre la biografía de Instagram de su mamá y mencionó uno de los elementos que aparecen en ella.

"Tienes un pato, mamá", comentó entre risas, haciendo referencia al emoji que Salma utiliza en su perfil. El comentario provocó carcajadas entre ambas y terminó convirtiéndose en uno de los fragmentos favoritos de quienes vieron el video.

El parecido entre madre e hija se roba los reflectores

Aunque la conversación abordó distintos temas, lo que realmente dominó las reacciones fue el enorme parecido entre Salma Hayek y Valentina Paloma.

Decenas de usuarios destacaron que la joven heredó varios de los rasgos más característicos de la actriz mexicana, desde la expresión de su rostro hasta la sonrisa y la mirada.

En plataformas como Instagram, muchos comentarios aseguraban que parecían hermanas e incluso hubo quienes bromearon diciendo que Salma prácticamente se había "clonado".

Salma Hayek REUTERS

Otros seguidores resaltaron que, además del parecido físico, ambas comparten una personalidad relajada y un sentido del humor muy similar, algo que quedó reflejado durante todo el recorrido.

Salma también habló de la privacidad de su hija

El episodio dejó ver otro aspecto importante de la relación entre ambas con la confianza con la que hablan sobre la vida digital.

Salma explicó que le agrada que Valentina mantenga su cuenta de redes sociales en modo privado, ya que considera importante que pueda decidir quién tiene acceso a su vida personal.

La actriz señaló que, pese a crecer bajo los reflectores, su hija ha sabido mantener un equilibrio entre la exposición pública y su privacidad.

Salma Hayek y Valentina Paloma fueron invitadas especiales en "La Casita". Grosby

No es común que Salma Hayek comparta este tipo de momentos familiares, por lo que el video rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados por sus seguidores. Entre compras, anécdotas y bromas, madre e hija demostraron la cercanía que existe entre ellas, pero fue su increíble parecido el que terminó robándose toda la conversación en redes sociales.