Tras el caso de César Gastélum, los influencers atacados que han conmocionado a México

Lo que comenzó como una era de entretenimiento, filtros y transmisiones en vivo, donde el objetivo era ganar seguidores y convertir la popularidad en un modelo de negocio, también ha mostrado su rostro más oscuro en México.

El reciente fallecimiento del creador de contenido César Gastélum, ocurrido la noche del martes 4 de agosto de 2026 mientras realizaba una transmisión en vivo a las afueras de un restaurante en Culiacán, Sinaloa, volvió a colocar bajo los reflectores los riesgos que enfrentan algunas figuras del entretenimiento digital.

La interrupción repentina de su emisión, presenciada por cientos de personas conectadas en tiempo real, no representa un hecho aislado.

En los últimos años, diversos creadores de contenido han visto su trayectoria interrumpida de forma trágica, abriendo una conversación sobre la exposición pública, la seguridad y los límites de la fama en la era de las redes sociales.

¿Qué está pasando con los influencers en México?

La creciente profesionalización de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube transformó a muchos creadores de contenido en figuras públicas con millones de seguidores. Sin embargo, la misma exposición que impulsó sus carreras también ha incrementado su nivel de vulnerabilidad.

En distintas regiones del país, especialmente en el norte, varios casos han encendido las alertas sobre los riesgos que pueden acompañar la sobreexposición digital, particularmente cuando la vida cotidiana, el patrimonio o el estilo de vida se convierten en parte del contenido que se comparte con la audiencia.

Influencers atacados en Sinaloa

El estado de Sinaloa, y particularmente Culiacán, se ha convertido en uno de los focos de mayor preocupación para la comunidad de creadores digitales.

Desde finales de 2024, la aparición de mensajes anónimos en la vía pública donde se mencionaba a influencers, youtubers y emprendedores locales marcó un punto de quiebre para el gremio.

Entre los casos registrados destacan:

José Carlos, "El Chilango" (octubre de 2024). Creador de contenido que cobró popularidad en TikTok por vender dulces en las calles y compartir videos con alusiones a la cultura popular local. Fue agredido en el fraccionamiento Isla Musala.

Jesús Miguel Vivanco, "El Jasper" (noviembre de 2024). Conocido por generar contenido sobre automóviles y estilo de vida. Su fallecimiento ocurrió después de haber sido privado de la libertad.

Leobardo Aispuro Soto, "El Gordo Peruci" (diciembre de 2024). Figura del entretenimiento digital y colaborador cercano del colectivo de creadores "Los Toys", quien falleció tras sufrir un ataque directo. En el mismo periodo se registró el deceso de Adrián Antonio López Iribe, hermano del influyente youtuber "El Compa Camarón", situación que motivó el retiro de este último de la vida pública local.

Influencers atacados en México: los casos que marcaron a los creadores de contenido Redes sociales

Adalberto Peña, "El Tata" (enero de 2025). Reconocido creador de contenido enfocado en la vida saludable y el entrenamiento físico, fallecido tras un ataque en el sector Tres Ríos.

Agustín Paul, "El Pinky" (enero de 2025). Integrante del grupo de contenido cómico y automotriz "Los Plebes de Barrancos", localizado sin vida en las inmediaciones de la carretera La Costerita.

Gail Castro, "Gail Toys" (marzo de 2025). Hermano del popular youtuber Markitos Toys, cuyo fallecimiento ocurrió en Ensenada, Baja California, confirmando el alcance del impacto mediático que rodeaba a su entorno.

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Víctor Manuel, "El Brasileño" o "Vitolias" (marzo de 2025). Tiktoker popular en el ámbito de la modificación de autos, reportado como desaparecido tras ser abordado en su taller mecánico y posteriormente localizado sin vida.

Gerardo Moya, "El Jerry" (noviembre de 2025). Creador de contenido que compartía publicaciones relacionadas con un estilo de vida de lujo, viajes y automóviles deportivos. Perdió la vida en Culiacán, Sinaloa.

María de Jesús "N" (agosto de 2025). Creadora de contenido y familiar directa del reconocido youtuber José Ismael, "El Conejo Toys".

César Gastélum (agosto de 2026). Creador de contenido digital cuyo fallecimiento durante una transmisión en tiempo real a las afueras de un establecimiento comercial representa el caso más reciente registrado en la entidad.

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De El Pirata de Culiacán a Valeria Márquez: casos que marcaron las redes sociales

El fenómeno no se limita a Sinaloa. Durante los últimos años, distintas figuras del entretenimiento digital en México también han sido víctimas de hechos violentos.

Juan Luis Lagunas, "El Pirata de Culiacán" (diciembre de 2017). Joven de 17 años que se convirtió en una de las primeras figuras virales del país por sus videos irónicos y excesos. Su fallecimiento ocurrió en un establecimiento de Zapopan, Jalisco, tras la difusión de un video donde realizaba comentarios hacia un líder delictivo.

Pamela Montenegro, "La Nana Pelucas" (febrero de 2018). Periodista y comediante que utilizaba la sátira política y el humor para abordar temas sociales en Acapulco, Guerrero. Fue atacada dentro de un restaurante de su propiedad.

Vielka Pulido (abril de 2024). Creadora de contenido de 21 años dedicada a temas de moda, belleza y estilo de vida, quien se dio a conocer años atrás bajo un apodo viral del cual logró desligarse para construir su comunidad digital. Fue agredida en la ciudad de Puebla al salir de un gimnasio.

Influencers atacados en México: los casos que marcaron a los creadores de contenido Redes sociales

Camilo Ochoa, "El Alucín" (agosto de 2025). Youtuber enfocado en la narrativa de anécdotas e historias sobre la narcocultura en el norte de México, quien falleció en una residencia en Temixco, Morelos, tras haber recibido advertencias previas en sus plataformas.

Valeria Márquez (mayo de 2025). Tiktoker de belleza de 23 años que compartía tutoriales de maquillaje y emprendimiento, agredida a balazos dentro de su salón de estética en Zapopan, Jalisco, mientras interactuaba en vivo con sus seguidores.

Influencers atacados en México: los casos que marcaron a los creadores de contenido Redes sociales

Durante la última década, ser creador de contenido dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una profesión capaz de generar millones de seguidores, contratos comerciales y negocios propios. Sin embargo, el crecimiento de esta industria también ha puesto sobre la mesa nuevas preguntas sobre la seguridad, la privacidad y los límites de la exposición permanente.

(Con información de Jesús Bustamante / Corresponsal)