Aplazan liberación de Sean "Diddy" Combs tras pelea en prisión

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos modificó la fecha de liberación del rapero y productor Sean "Diddy" Combs. El fundador de Bad Boy Records, de 56 años, ahora registra su salida del penal para el 20 de febrero de 2028, según la actualización oficial emitida el martes 4 de agosto.

La reprogramación de su condena ocurrió semanas después de registrarse un duro altercado físico dentro de la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey. Las autoridades penitenciarias no emitieron explicaciones oficiales sobre las constantes variaciones en el calendario de custodia del artista.

Sean "Diddy" Combs en Nueva York. REUTERS

El registro de salida de Sean "Diddy" Combs cambió repetidamente durante los últimos meses. Inicialmente marcaba el 4 de junio de 2028, pasó al 25 de abril, luego al 23 de febrero y posteriormente al 24 de enero, antes de fijarse en la fecha actual.

Los detalles del altercado y las decisiones de la defensa

Portavoces del músico expresaron incertidumbre ante los continuos ajustes. Representantes legales del rapero señalaron a medios estadounidenses la falta de claridad oficial para explicar las modificaciones en los registros digitales de la agencia federal de prisiones.

El incidente violento dentro de la cárcel ocurrió durante el mes de julio. Según reportes difundidos por la prensa internacional, la pelea estalló después de que otro recluso insultó directamente al productor musical dentro del recinto de baja seguridad.

Sean "Diddy" Combs en una conferencia. REUTERS

Los guardias penitenciarios intervinieron de forma inmediata y separaron a los involucrados. Versiones extraoficiales indicaron que los custodios trasladaron a Combs a una celda de aislamiento, aunque los directivos de FCI Fort Dix rechazaron confirmar dicho confinamiento solitario por políticas de privacidad.

La condena de 50 meses y el proceso judicial

El creador musical cumple una condena de 50 meses de prisión impuesta en 2025. Un jurado federal en Nueva York lo declaró culpable de dos cargos criminales relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.

Agentes federales arrestaron al empresario en septiembre de 2024. El Departamento de Justicia lo acusó inicialmente de cargos más graves como tráfico sexual y conspiración de crimen organizado, señalamientos de los cuales el jurado lo absolvió al término del juicio.

Sean "Diddy" Combs en una MetGala. REUTERS

La defensa de Sean "Diddy" Combs mantiene activa una apelación formal para revertir el fallo o conseguir una reducción sustancial del castigo. Los abogados defensores insistieron en la inocencia del músico y calificaron la sentencia como un castigo desproporcionado.

Además de la pena privativa de la libertad, el juez Arun Subramanian impuso a Combs una multa de 500 mil dólares y cinco años de libertad supervisada. El rapero permanece en la prisión de FCI Fort Dix con la meta de completar el Programa Residencial de Tratamiento de Abuso de Drogas (RDAP), el cual otorga beneficios para reducir hasta un año de cárcel.