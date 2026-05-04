El consejo de Yuri a Ángela Aguilar que podría cambiar su carrera

La relación entre Yuri y Ángela Aguilar no es de conflicto ni rivalidad, sino más bien de respeto dentro del ámbito musical. En diversas ocasiones, la intérprete de ‘La Maldita Primavera’ ha reconocido el talento vocal de la esposa de Christian Nodal y, ahora, hasta un consejo le ha dado por la polémica que la persigue.

En medio de la controversia que rodea a Ángela Aguilar, Yuri habló sobre las críticas que enfrenta la hija de Pepe Aguilar y dejó clara su postura desde su propia experiencia.

Cabe destacar que la relación entre Yuri y Ángela Aguilar remonta a la colaboración que tuvieron en una versión renovada de ‘Maldita Primavera’, en 2025. Desde ese momento, se fortaleció su relación tanto personal como artística.

¿Qué consejo le dio Yuri a Ángela Aguilar?

Yuri habla sobre su relación con Ángela Aguilar. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

La cantante veracruzana, con una trayectoria consolidada en la música latina, consideró que la fama a temprana edad puede ser un privilegio, pero también un reto:

Ella desde muy chiquitita ha tenido esa fama y tiene un gran talento. Ella se me hace una de las mejores cantantes de la música mexicana de ahora, hablo de ahora, ¿okey? De la nueva generación”.

En tanto, lejos de lanzar comentarios negativos, envió un mensaje de empatía hacia la hija de Pepe Aguilar y recordó que también ella durante su juventud fue objeto de críticas y negatividad.

En ese contexto, recomendó a Ángela Aguilar que considere rodearse de personas que ya tengan la experiencia y que la guíen.

Yo siento que a lo mejor le falta lo que creo yo, una guianza. Que alguien la guíe, de: ‘A ver, mija, no contestes esto, porque te estás armando, se está…’ Porque a veces a mí me pasa”, manifestó.

Asimismo, bromeó al señalar que, pese a su edad y trayectoria artística de más de 40 años, todavía recibe regaños de sus representantes.

‘A mí me ha tratado bien’

Yuri habla sobre su relación con Ángela Aguilar. Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

Por otra parte, Yuri contó que tuvo la oportunidad de conocer a Ángela desde que estaba chica.

Además, calificó su relación con los Aguilar como buena, pues aseguró que siempre la han tratado bien.

Ángela Aguilar yo la quiero mucho. He tenido el privilegio de conocerla a ella, a sus padres, a Christian Nodal cuando estaban recién casados. A mí me ha tratado bien”, sentenció.

También subrayó lo que muchos olvidan al momento de opinar que Ángela lleva años bajo el microscopio público, mucho antes de que comenzaran las controversias más recientes y toda la polémica por su matrimonio con Christian Nodal.

Así, en la entrevista para la estación de radio ‘La Mejor’, Yuri dejó en claro su postura que nace desde lo más profundo de la empatía.

*mvg*