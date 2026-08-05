Filtran audio de la llamada de Perez Hilton al 911 antes de ser hospitalizado de emergencia

Nuevos detalles han salido a la luz sobre la emergencia que involucró al bloguero y personalidad de internet Perez Hilton. En las últimas horas se difundió el audio de la llamada al 911 que dio origen al operativo realizado en su domicilio de Miami, luego de que varias personas reportaran una situación preocupante durante una transmisión en vivo en redes sociales.

De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, la llamada de emergencia fue recibida la noche del martes, alrededor de las 10:41 p.m. El reporte alertaba sobre un posible intento de suicidio, por lo que se activó un despliegue de elementos de la policía, bomberos y personal de emergencias.

Las autoridades acudieron de inmediato al domicilio del creador de contenido, identificado legalmente como Mario Armando Lavandeira Jr., mientras otras unidades permanecían en espera por si era necesario reforzar el operativo.

Varias personas alertaron a las autoridades

Según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, los servicios de emergencia fueron enviados al lugar después de recibir múltiples llamadas de personas preocupadas por el contenido que Perez Hilton estaba transmitiendo en redes sociales.

Las autoridades señalaron que esas llamadas fueron suficientes para activar el protocolo correspondiente y acudir a verificar el estado del bloguero.

Aunque algunos medios estadounidenses informaron que el audio incluye descripciones sobre las autolesiones, esos detalles no han sido reproducidos de forma generalizada debido a la naturaleza sensible del caso.

Perez Hilton IG theperezhilton

Las grabaciones también muestran que los agentes permanecieron durante varias horas en el domicilio intentando establecer contacto con Hilton antes de poder ingresar a la vivienda.

La policía logró entrar a la casa

Los reportes indican que, antes de las siete de la noche, ya existían avisos sobre una posible emergencia relacionada con Perez Hilton.

Imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran varias patrullas con las luces de emergencia encendidas frente a la vivienda mientras los oficiales intentaban comunicarse con él.

En uno de los videos se escucha a un agente pedirle que saliera de la casa para poder comprobar que se encontraba bien.

Horas más tarde, cerca de las 11 de la noche, los equipos de emergencia lograron ingresar al inmueble junto con elementos policiales.

Perez Hilton Grosby Group

La Oficina del Sheriff informó posteriormente que la persona fue localizada con vida y trasladada por el Servicio de Bomberos y Rescate de Miami-Dade a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Además, precisó que especialistas de la Unidad de Respuesta a Crisis y profesionales de salud mental brindaron apoyo tanto al creador de contenido como a su familia durante la intervención.

Su equipo pidió respeto y privacidad

Tras darse a conocer la noticia, los representantes de Perez Hilton emitieron un comunicado en el que confirmaron que estaban al tanto del contenido que circulaba en internet, aunque señalaron que inicialmente no habían podido establecer contacto directo con él.

Horas después actualizaron la información y explicaron que el influencer estaba recibiendo atención médica, sin ofrecer mayores detalles sobre su estado de salud.

Perez Hilton Grosby Group

También agradecieron las muestras de apoyo enviadas por seguidores, amigos y medios de comunicación, al tiempo que solicitaron respeto para la privacidad de Hilton y de su familia durante este proceso.

En un mensaje similar, sus familiares confirmaron que la prioridad en estos momentos es su recuperación.

Un año complicado para su salud

La reciente hospitalización ocurre después de varios problemas médicos que Perez Hilton enfrentó meses atrás.

En marzo, el bloguero reveló que fue internado tras desarrollar complicaciones derivadas de medicamentos que tomó con el estómago vacío. Esa situación desencadenó una úlcera, una perforación y posteriormente una sepsis, por lo que permaneció hospitalizado durante varias semanas.

Poco tiempo después tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia debido a un coágulo sanguíneo de gran tamaño, otro episodio que puso en riesgo su salud.

Perez Hilton Grosby Group

Tras recuperarse de aquellas complicaciones, Hilton habló públicamente sobre la experiencia que vivió y aseguró que cambió su forma de ver la vida.

Ahora, la difusión del audio del 911 y los reportes del operativo han vuelto a colocar su nombre en los titulares. Por el momento, no se han dado a conocer nuevos informes médicos sobre su evolución y su entorno más cercano mantiene la petición de privacidad mientras continúa recibiendo atención especializada.