Yuri lanza “Señora”, su nuevo disco con el que retoma clásicos de los 80 y 90 y habla sin filtro sobre cantar a los 62 años. La cantante veracruzana presentó este proyecto como un homenaje directo a las voces femeninas que marcaron su carrera, pero también como un reto personal en una etapa distinta de su vida.

Lejos de intentar competir con las versiones originales, Yuri dejó claro desde el inicio cuál es la intención del álbum: reinterpretar canciones que ya tienen historia propia.

“Estas canciones jamás van a superar a las originales”, dijo durante la presentación del disco.

Y es que la cantante está marcando el tono de un proyecto que apuesta más por el respeto que por la reinvención.

Yuri presenta "Señora": nuevo disco que rinde homenaje a los éxitos de los 80 IG Storie oficialyuri

“Señora”, el disco donde Yuri mira a sus referentes

El álbum “Señora” reúne temas que formaron parte del auge de la música en español durante los años 80 y 90. Canciones como “Simplemente amigos” o “Qué ganas de no verte nunca más” vuelven ahora con la voz de Yuri, en un ejercicio que conecta directamente con su propia historia dentro de la industria.

Durante una charla con medios y seguidores, la intérprete habló del peso que tienen esas canciones en su carrera. No se trata solo de versiones, sino de un reconocimiento a artistas que considera clave en su formación.

“Estas mujeres son mis maestras”, expresó al referirse a figuras como Marisela, Amanda Miguel, Lupita D’Alessio y Ana Gabriel.

La selección del repertorio, según explicó, no fue casual: se quedó con los temas más representativos, aquellos que siguen teniendo presencia en plataformas digitales.

Más de diez canciones quedaron fuera del disco, una decisión que respondió a la intención de mantener un concepto claro y enfocado.

Cantar a los 62: el reto detrás del nuevo disco de Yuri

Uno de los puntos que más destacó la cantante fue el proceso detrás de la grabación. A diferencia de otros momentos de su carrera, este proyecto implicó un desafío distinto: adaptar su voz a canciones que exigen potencia y registro.

“No me siento la abuelita de México, pero cuando uno cumple 60 años, la voz va cambiando”, comentó.

La propia Yuri admitió que hubo momentos complejos durante la grabación, pero el resultado final la deja satisfecha. Para ella, el valor del proyecto no está en replicar lo que ya se hizo, sino en interpretarlo desde la experiencia que tiene hoy.

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Yuri vuelve al número uno y se abre paso en plataformas

El lanzamiento de “Señora” no solo tuvo impacto entre sus seguidores de siempre. El disco logró colocarse en el primer lugar de iTunes, incluso por encima de artistas actuales con fuerte presencia en plataformas.

Este dato no pasó desapercibido para la cantante, quien destacó que, después de varios años, volvió a posicionarse en mercados como España, donde su música había tenido menor visibilidad en tiempos recientes.

“El sol sale para todos”, dijo al referirse a la convivencia entre artistas consolidados y nuevas generaciones, en un entorno donde las disqueras apuestan cada vez más por perfiles digitales.

Lo que sigue: un posible “Señora Tour” tras su gira actual

Además del lanzamiento del disco, Yuri adelantó que el proyecto podría extenderse a los escenarios. La cantante mencionó la posibilidad de un “Señora Tour”, que llegaría una vez que concluya su gira actual, “Icónica”.

Este nuevo tour buscaría llevar el concepto del álbum al formato en vivo, retomando estos clásicos frente al público que ha seguido su carrera durante décadas.

La presentación oficial de “Señora” se realizó en un evento en el sur de la Ciudad de México, donde fans y medios pudieron escuchar por primera vez el material completo.

Ahí, Yuri no solo mostró su nuevo trabajo, también dejó ver el momento en el que se encuentra: una artista que revisita su historia, pero desde una etapa completamente distinta dentro de su carrera.