“Lo hacen bonito, pero nunca lo van a cantar como yo”: Yuri habla de Danna y Belinda

Mentiras: All Stars continúa dando de qué hablar luego de reunir en un mismo escenario a figuras como Danna, Belinda y Mariana Treviño. El montaje, que arrancó temporada en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, ha generado gran conversación entre el público y en redes sociales.

Sin embargo, además de los comentarios positivos por las interpretaciones, una declaración de Yuri llamó especialmente la atención, pues la cantante hizo una comparación entre las nuevas generaciones que interpretan los clásicos de los años 80 y las artistas que originalmente llevaron esas canciones al público.

Foto: Facebook Yuri

Durante uno de sus conciertos, la cantante se refirió al éxito que ha tenido la nueva versión de Mentiras y mencionó a las intérpretes que actualmente dan voz a algunos de los temas más conocidos de aquella época.

Fíjense lo que está pasando con esta obra de Mentiras, con Dana Pola de Belinda y todas estas chavas jóvenes. Cantan las canciones ochenteras, ah cab..”, expresó frente a sus seguidores.

Yuri continuó con un comentario dirigido a la manera en que, desde su perspectiva, algunas cantantes de su generación son percibidas actualmente.

Y a las ochenteras nos pelusean: ‘ay las viejitas, ay las que tienen todo caído, ay las que ya no llegan’. ¿Lo hacen bien o mal? Claro que lo hacen bien, lo hacen bonito, pero nunca lo van a cantar como yo”, afirmó.

Belinda y Danna compartieron escenario en la presentación de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional Elizabeth Velazquez

La frase provocó aplausos entre los asistentes al concierto, aunque posteriormente generó distintas reacciones entre usuarios de redes sociales.

Las palabras de Yuri no pasaron desapercibidas entre los usuarios de redes sociales, donde surgieron comentarios divididos sobre su opinión acerca de Danna, Belinda y las nuevas generaciones de cantantes.

Algunos internautas consideraron que la declaración tenía un tono pasivo-agresivo y cuestionaron por qué la intérprete decidió hacer esa comparación. Entre las reacciones pudieron leerse frases como: “obvio que ellas te superaron”, “qué buena señal que hable, sinónimo de que están avanzando” y “¿cuál es su coraje?”.

Otros usuarios fueron todavía más críticos y atribuyeron sus palabras a una supuesta rivalidad o envidia, con comentarios como “pura envidia”. Estas opiniones forman parte de las reacciones de los internautas y no constituyen una confirmación sobre las razones detrás de las declaraciones de la cantante.

En esta nueva etapa, el montaje Mentiras: All Stars incorporó a intérpretes de distintas generaciones, entre ellas Danna y Belinda, quienes han llamado la atención por sus respectivas participaciones.

¿Lupita D’Alessio habló sobre Danna?

En contraste, Lupita D’Alessio hace unas semanas, compartió un mensaje completamente distinto después de ver la participación de Danna en Mentiras: All Stars.

D’Alessio explicó que normalmente prefiere no intervenir en este tipo de situaciones, pero decidió hablar para reconocer públicamente el trabajo de la cantante.

Yo no me meto, no me gusta meterme donde no me llaman, pero esta vez sí quiero”, expresó antes de describir a Danna como “una enorme cantante”.

Foto: Instagram Danna y captura de video

La intérprete no se limitó a elogiarla de manera general y también habló de algunos aspectos técnicos de su interpretación.

El fraseo es impecable”, señaló D’Alessio, quien además destacó las notas altas, los matices y los registros bajos que Danna consigue durante su interpretación.

Finalmente, resumió su opinión con una frase contundente: “Es una supersupercantante”.

Danna no dejó pasar el reconocimiento y respondió públicamente al mensaje de la intérprete.

Lupita querida, qué honor recibir estas palabras viniendo de ti, GRACIAS infinitas”, escribió la cantante, dejando claro el valor que tienen para ella las palabras de una figura con la trayectoria de D’Alessio.

Mentiras: All Stars llegará al Auditorio Telmex de Monterrey el 2 de octubre de 2026 y posteriormente se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 9 de octubre. La producción también contempla regresar a la Ciudad de México el 8 de noviembre.