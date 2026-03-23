Yolanda Ventura rompe el silencio tras el accidente de José Ángel Bichir

La actriz y cantante Yolanda Ventura rompió el silencio tras el aparatoso accidente que sufrió su hijastro, José Ángel Bichir, y que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo.

Con un mensaje claro y emotivo, la también exintegrante de Parchís habló por primera vez sobre el estado de salud del actor y el difícil momento que atraviesa su familia.

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

El incidente ocurrió a mediados de marzo, cuando el actor cayó desde el tercer piso de un edificio, provocándose diversas lesiones de consideración. De acuerdo con los primeros reportes, el joven sufrió una fractura facial, traumatismo abdominal y la pérdida de algunos dientes, lo que obligó a su traslado inmediato a un hospital.

El actor sufrió una fuerte caída desde un tercer piso. Instagram

¿Qué dijo Yolanda Ventura?

Tras varios días de incertidumbre, Ventura confirmó que, afortunadamente, el desenlace no fue fatal.

Está muy bien, está fuera de peligro, ya está en casa con los cuidados necesarios y con toda la familia pendiente de él”, expresó en entrevista, dejando ver un evidente alivio.

Sin embargo, más allá de lo físico, la actriz también abordó el trasfondo emocional del accidente, aclarando versiones que circularon en redes sociales. Según explicó, el actor no intentó hacerse daño, sino que atravesaba un episodio de confusión que derivó en la caída.

Él no quería hacerse daño, él quería salir, es algo diferente”, puntualizó Ventura, en referencia a los rumores que sugerían una posible intención autolesiva.

Fue diagnosticado con fractura facial y traumatismo abdominal. Especial

Sus palabras buscan poner en contexto lo ocurrido y evitar especulaciones que puedan afectar aún más al joven actor.

Yolanda Ventura habla sobre salud mental

El accidente también dejó al descubierto la importancia de hablar sobre salud mental, un tema que la actriz no dudó en destacar.

Hay que tener mucho cuidado con las enfermedades mentales”, señaló, subrayando la necesidad de generar mayor conciencia sobre este tipo de situaciones, especialmente dentro del medio artístico.

La actriz hizo un llamado a tomar en serio la salud mental. Especial

En días recientes, la propia Ventura había compartido un mensaje reflexivo en redes sociales sobre la importancia de rodearse de personas que sumen y aporten estabilidad emocional, una postura que ahora cobra aún más relevancia.

Yolanda Ventura habla sobre Odiseo Bichir

La familia, encabezada por Odiseo Bichir, padre de José Ángel y pareja de Yolanda Ventura, se ha mantenido unida durante este proceso. La actriz destacó el temple de su esposo, quien ha estado al lado de su hijo en todo momento, incluso pasando noches enteras cuidándolo.

Ha sido un golpe difícil para la familia, no es fácil ver a un hijo mal”, confesó Ventura, reflejando la carga emocional que ha implicado este episodio.

La familia ha permanecido unida durante su recuperación. IG

Aun así, aseguró que el apoyo ha sido constante: desde la madre del actor hasta sus tíos y demás seres queridos, todos han formado una red de contención. Por su parte, Ventura ha intentado acompañar en la medida de sus posibilidades, visitándolo entre compromisos laborales.

Siempre va a recibir mi apoyo y mi cariño”, afirmó, dejando claro el fuerte vínculo que ha construido con José Ángel a lo largo de los años.

Actualmente se recupera en casa junto a su familia. Mezcalent

Actualmente, José Ángel Bichir continúa su recuperación en casa, donde no solo enfrenta las secuelas físicas del accidente, sino también un proceso emocional que requerirá tiempo y acompañamiento profesional. Aunque aún deberá someterse a tratamientos adicionales, su evolución ha sido favorable.

Aunque el caso sigue generando interés mediático, la actriz fue enfática al señalar que la información debe manejarse con respeto y desde el entorno familiar. Considera que son los padres del actor quienes deben dar detalles sobre lo ocurrido, evitando así versiones distorsionadas.